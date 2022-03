Japan

Die siebte WM-Teilnahme in Serie machte im Spiel gegen Australien Matchwinner Koaru Mitoma klar. Erst fünf Minuten vorher eingewechselt, traf der Angreifer in der 89. Spielminute zur Führung und legte in der Nachspielzeit (90.+4) die Entscheidung nach. Trotz der 0:2-Niederlage in Sydney bleibt Australien noch der Umweg über die Playoffs, um doch noch bei der WM in Katar am Start zu sein.