Der krasse Außenseiter traf in der Nachspielzeit per Distanzschuss zum Sieg. Im Stadion in Palermo waren die Fans zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine Verlängerung eingestellt.

"Wir sind gebrochen, am Boden zerstört"

"Das ist schwer zu erklären. Wir sind enttäuscht, gebrochen, am Boden zerstört. Es hat wieder ein bisschen was gefehlt. Wir haben seit September Fehler gemacht und nun dafür bezahlt", sagte Routinier Giorgio Chiellini nach der Blamage. Die berühmte Sportzeitschrift Gazzetta dello Sport schrieb auf ihrer Homepage treffend: "Disastro Italia".

Tatsächlich ist das Ausscheiden ein Desaster - auch wenn es sich nach einer schwachen Qualifikationsrunde angedeutet hatte. Nur eines der letzten vier Quali-Spiele konnte die "Squadra Azzura" für sich entscheiden - mit 5:0 gegen Litauen. Dazu gab es zwei Mal ein Remis gegen die Schweiz und je einmal gegen Bulgarien und Nordirland. Zu wenig für einen Europameister.

Kein K.o.-Spiel seit WM-Finale 2006

Eine Statistik ist besonders bemerkenswert: Das letzte K.o.-Spiel, dass Italien bei einer WM-Endrunde bestritten hat, war das Endspiel 2006 gegen Frankreich. 2010 und 2014 schied das Team in der Vorrunde aus, schon 2018 verpasste man die Endrunde. Nun also auch 2022 in Katar.

Was dieses Abschneiden für Trainer Roberto Mancini bedeutet, der als EM-Held gefeiert wurde, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen.

Quelle: dpa/sid/red