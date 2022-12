FIFA WM 2022 Bayern ganz vorne dabei - diese Spieler stehen im Halbfinale der WM 2022 Stand: 11.12.2022 12:37 Uhr

Die WM 2022 in Katar geht in die entscheidende Phase - noch vier Teams sind im Rennen um den Titel. Aus welchen Ligen und von welchen Klubs stammen die Spieler im Halbfinale?

Das Halbfinale der WM 2022 steht an - und nur noch vier der ursprünglich 32 Mannschaften kämpfen um den Pokal. Da jedes Team 26 Spieler für seinen Kader nominieren durfte, sind noch 103 Akteure in Katar am Start (Frankreich verzichtete nach der verletzungsbedingten Abreise von Lucas Hernandez auf eine Nachnominierung). Wie teilen diese sich nach Ligen und Klubs auf?

Obwohl die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde kläglich ausschied, ist die Bundesliga in der Runde der besten Vier stark vertreten. Insgesamt zwölf Profis aus der deutschen Eliteklasse dürfen noch auf den Triumph hoffen.

Primera Division am stärksten vertreten

Zum Vergleich: 19 Profis aus der spanischen Primera Division sind noch am Start, die französische Ligue 1 ist 15 mal vertreten, 14 Spieler verdienen ihr Geld in der englischen Premier League, die italienische Serie A stellt noch 13 Spieler im Halbfinale.

Fünf Bayern-Spieler im WM-Halbfinale

Den Löwenanteil in der Bundesliga hat erwartungsgemäß der FC Bayern: Dayot Upamecano ist in Frankreichs Abwehr gesetzt, Benjamin Pavard und Kingsley Coman stehen beim Titelverteidiger aktuell nicht in der Anfangsformation, kamen aber im Lauf des Turniers bereits zum Einsatz.

Josip Stanisic ist bei Kroatien Ersatzspieler, während Noussair Mazraoui bei Marokko eigentlich Stammkraft wäre, beim historischen Halbfinaleinzug der Nordafrikaner gegen Portugal (1:0) aber erkrankt gefehlt hatte.

Damit stellt der deutsche Rekordmeister fünf Spieler im WM-Halbfinale - kein Klub weltweit hat mehr.

Ebenfalls durch fünf Akteure vertreten sind die beiden spanischen Teams Atletico Madrid (Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Angel Correa/alle Argentinien, Ivo Grbic/Kroatien und Antoine Griezmann/Frankreich) sowie der FC Sevilla (Alejandro Gomez, Marcos Acuna, Gonzalo Montiel /alle Argentinien, Bono, Youssef En-Nesyri/ beide Marokko).

Doch es gibt auch Überraschungen: So ist etwa der französische Topklub Paris St. Germain trotz des Halbfinaleinzugs des Titelverteidigers mit lediglich drei Spielen vertreten: Kylian Mbappé (Frankreich), Achraf Hakimi (Marokko) sowie Lionel Messi (Argentinien).

Eintracht Frankfurt noch zweimal vertreten

Nach dem FCB ist Eintracht Frankfurt der einzige Bundesligist, der mit Randal Kolo Muani (Frankreich) und Kristijan Jakic (Kroatien) noch mehr als einen Spieler im Rennen hat.

Die weiteren Deutschland-Profis im Halbfinale sind Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach, Frankreich), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart) und Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim, alle Kroatien) sowie Exequiel Palacios (Argentinien, Bayer Leverkusen).