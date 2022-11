FIFA WM 2022 Team USA vor WM-Start - "Young Guns" mit Ambitionen Stand: 20.11.2022 21:25 Uhr

Für die die Fußballer der USA endet eine mehr als achtjährige Abstinenzphase: Die US-Boys spielen wieder bei einer WM. Und das durchaus mit Ambitionen.

Von Dirk Hofmeister

Comeback mit jungem Team und Achtelfinal-Hoffnungen: Am Montag (21.11.2022, 20.00 Uhr, Liveticker bei sportschau.de) kehren die USA im Spiel gegen Wales auf die Fußball-WM-Bühne zurück. Das Team hat nur ein paar große Namen und wird von einem ruhigen, sachlichen Trainer geführt.

Kapitän: Adams statt Pulisic

Der Star bei den "US Soccer Boys" ist ganz klar Christian Pulisic. Der 24-jährige frühere Angreifer von Borussia Dortmund geht aktuell in der Premier League beim FC Chelsea auf Torejagd. Pulisic war mit fünf Toren bester US-Torschütze der WM-Quali. " Alle Augen auf Christian Pulisic ", titelte so auch das "Time"-Magazin. Die Kapitänsbinde wird der 24-jährige 52-fache Nationalspieler aber nicht tragen.

Christian Pulisic (l.) und Tyler Adams

Stattdessen fiel die Wahl auf den Ex-Leipziger Tyler Adams. "Tyler führt eine Mannschaft durch die Art, wie er auftritt und wie hart er arbeitet" , begründete US-Coach Gregg Berhalter die Entscheidung nach Absprache mit einem "Leadership Council". Adams wechselte in dieser Saison von RB Leipzig in die englische Premier League zu Leeds United. Der 23-Jährige ist im Team von Berhalter ein Schlüsselspieler, in den 14 WM-Quali-Spielen kam der Mittelfeldmann 13 Mal zum Einsatz und stand dabei zwölfmal in der Startelf.

Vorne stark - hinten anfällig

Weitere bekannte Namen sind die aus der Bundesliga bekannten Weston McKennie (einst Schalke 04, jetzt Juventus Turin) und Giovanni Reina (Borussia Dortmund) oder Offensivkraft Brenden Aaronson von Leeds United.

Überhaupt glänzt die Offensive: In den 56 Spielen unter Berhalter erzielten die USA 115 Tore. In der Abwehr zeigten sich die Nordamerikaner dagegen immer wieder anfällig. Zudem fällt mit dem verletzten Innenverteidiger Mile Robinson (Achillessehnenriss) der Abwehrchef aus.

Erfahrenster Nationalspieler der US-Boys ist aber Rechtsverteidiger DeAndre Yedlin mit 75 Länderspielen. Yedlin ist auch aus anderem Grund eine Ausnahme: Mit seinen 29 Jahren ist der Abwehrspieler einer der ältesten Kicker im Berhalter-Team.

Zweitjüngstes WM-Team

Coach Berhalter hatte nach der nur mittelmäßig erfolgreichen Ära unter Trainer Jürgen Klinsmann (2011-2016), Bruce Arena (2016-2017) und Dave Sarachan (2017-2018) mit dem Tiefpunkt der verpassten WM-Qualifikation für Russland 2018 auf eine konsequente Verjüngung des US-Teams gesetzt.

Mit einem Durchschnittsalter von 25,2 Jahren ist das Team USA in Katar die zweitjüngste Mannschaft im Turnier (nach Ghana/24,7 Jahre). Die Mehrheit der Kicker spielt dabei in den europäischen Top-Ligen in England, Italien, Frankreich oder Deutschland.

Berhalter bester US-Coach der Geschichte

Der Erfolg gibt Berhalters Verjüngungskür Recht: In 56 Partien unter dem früheren Verteidiger von Energie Cottbus und dem TSV 1860 München gewann die USA 34 Mal. Neben der WM-Quali ist dabei der Gewinn des Gold Cups mit einem Finalsieg gegen Erzrivale Mexiko der bisher größte Erfolg der Berhalter-Ära sein. Mit einem Punkteschnitt von 2,11 Zählern ist der 49-Jährige der erfolgreichste Trainer der US-Geschichte mit mindestens fünf Spielen.

Gregg Berhalter

Chance auf die K.o.-Runde?

Nicht nur deshalb hoffen die "Red, White and Blue" auf einen Einzug ins WM-Achtelfinale. Neben WM-Mitfavorit England haben die USA mit dem Iran und Wales machbare Gegner in der Vorrundengruppe B. Statistiker sehen die Chancen auf die K.o.-Phase allerdings kritischer. Das US-amerikanische "Time"-Magazin zitiert in dieser Woche Berechnungen, wonach die Achtelfinal-Chancen der USA bei 45,4 Prozent stehen. Das ist immerhin besser als Wales (41 Prozent) und Iran (30 Prozent). Favorit in der Gruppe B ist England (84 Prozent).