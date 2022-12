FIFA WM 2022 Welcher Schiedsrichter bekommt das Finale? Stand: 12.12.2022 21:10 Uhr

Für die Schiedsrichter bei der WM geht es ebenfalls um das wichtigste Spiel: Welcher von ihnen bekommt das Finale? Zwölf Unparteiische sind noch dabei.

36 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind zu Turnierbeginn angetreten, darunter befanden sich drei Frauen. Stéphanie Frappart schrieb Geschichte, indem sie als erste Frau ein Spiel bei einer WM der Männer leitete.

Von den 36 Unparteiischen sind nach Informationen der Sportschau noch zwölf in Katar, der Rest ist abgereist. Für die verbliebenen Schiedsrichter geht es darum, Fußballgeschichte zu schreiben: Das WM-Finale ist auch für sie das größtmögliche Spiel. Die Entscheidung darüber wirkt offener als vor vier Jahren.

Mehrere Kandidaten, kein klarer Favorit

"Während es vor vier Jahren mit Nestor Pitana einen klaren Favoriten gab, liegt diesmal keiner so deutlich vorne" , sagt Alex Feuerherdt vom Schiedsrichter-Podcast "Collinas Erben" im Gespräch mit der Sportschau. "Drei Kandidaten sind Szymon Marciniak aus Polen, Ismail Elfath aus den USA und Danny Makkelie aus den Niederlanden." Feuerherdts Ansicht nach käme auch der englische Schiedsrichter Anthony Taylor in Frage.

Nach den Turbulenzen beim Spiel zwischen Argentinien und den Niederlanden im Viertelfinale dürfte ein Einsatz des Niederländers Makkelie in einem Finale mit argentinischer Beteiligung aber eher unwahrscheinlich sein. Eine andere mögliche Einschränkung: Der amerikanische Schiedsrichter Ismail Elfath wurde in Casablanca geboren, was bei einem Finale mit marokkanischer Beteiligung gegen ihn sprechen könnte.

Daniele Orsato, der das Eröffnungsspiel pfiff, dürfte schon aus dem Rennen sein - er bekam das erste Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien zugewiesen. César Arturo Ramos aus Mexiko leitet das andere Halbfinale zwischen Marokko und Frankreich. Besetzt werden muss auch noch das Spiel um Platz drei. Die Entscheidung über das Endspiel fällt am Freitag (16.12.2022).

Siebert schon weg, Rudi Glöckner bislang einziger deutscher Schiri im WM-Finale

Der einzige deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert ist nicht mehr dabei, er pfiff zwei Spiele bei der WM.

In der Geschichte kam erst einmal ein deutscher Schiedsrichter in einem Finale der Männer-WM zum Einsatz: Rudi Glöckner aus der DDR pfiff das Endspiel 1970 in Mexiko-City zwischen Brasilien und Italien (4:1). Es war erst sein neuntes Länderspiel, wie er selbst erzählte. 1999 starb Glöckner in seinem Geburtsort Markranstädt nahe Leipzig.

Der ehemalige Schiedsrichter Rudi Glöckner (M.) vor dem WM-Finale 1970 mit den Kapitänen aus Italien und Brasilien

Schiedsrichter WM-Endspiele WM Schiedsrichter Land 2018 Nestor Pitana Argentinien 2014 Nicola Rizzoli Italien 2010 Howard Webb England 2006 Horacio Elizondo Argentinien 2002 Pierluigi Collina Italien 1998 Said Belqola Marokko 1994 Sándor Puhl Ungarn 1990 Edgardo Codesal Méndez Mexiko 1986 Romualdo Arppi Filho Brasilien 1982 Arnaldo David Cézar Coelho Brasilien 1978 Sergio Gonella Italien 1974 John Taylor England 1970 Rudi Glöckner DDR 1966 Gottfried Dienst Schweiz 1962 Nikolai Latyschew Sowjetunion 1958 Maurice Guigue Frankreich 1954 William Ling England