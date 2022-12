FIFA WM 2022 Pelé will Brasilien gegen Südkorea "inspirieren" Stand: 05.12.2022 19:43 Uhr

Wenn Brasilien gegen Südkorea um den Einzug ins WM-Viertelfinale kämpft, fiebert der wohl größte Nationalspieler der Geschichte am Fernseher mit. Pelé drückt der "Selecao" die Daumen.

In den vergangenen Tagen gab es besorgniserregende Berichte rund um den Gesundheitszustand von Pelé. Nun meldete sich die Fußballlegende über Instagram zu Wort und sicherte seiner brasilianischen Nationalmannschaft seine Unterstützung aus der Heimat zu.

Er wisse, dass viele von ihnen ihre erste Weltmeisterschaft gewinnen wollten, schrieb der 82-Jährige vor dem Achtelfinale gegen Südkorea. " Ich will euch inspirieren, meine Freunde. Ich werde das Spiel hier aus dem Krankenhaus verfolgen und werde jeden einzelnen von euch anfeuern. Wir sind gemeinsam auf diesem Weg ", so Pelé, der 1958, 1962 und 1970 mit Brasilien Weltmeister wurde.

Pelé widerspricht Medienberichten

Die Brasilianer wollen beim Turnier in Katar ihren insgesamt sechsten WM-Titel gewinnen. In den vergangenen Tagen hatten sich unter anderen Nationaltrainer Tite und viele Spieler der "Selecao" Sorgen um Pelé gemacht. Der einstige Ausnahmefußballer befindet sich seit mehreren Tagen in Sao Paulo im Krankenhaus. Medien berichteten davon, dass die Chemotherapie bei ihm nicht mehr anschlage. Pelé selbst meldete sich darauf bei Instagram und versicherte, dass er stark sei und Hoffnung habe.