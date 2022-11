FIFA WM 2022 In Sachen Nachspielzeit bricht die WM alle Rekorde Stand: 21.11.2022 20:48 Uhr

Die Fußball-WM in Katar stellt am ersten Spieltag bereits neue Rekorde auf: So viel Nachspielzeit wie in den ersten WM-Partien gab's noch nie.

Die Fußball-WM 2022 in Katar fordert das Sitzfleisch der Fans. Insgesamt 24 Minuten Nachspielzeit - 14 in der ersten, zehn in der zweiten Halbzeit - gab's im Gruppe-B-Match zwischen England und dem Iran offiziell. Doch selbst die reichte nicht aus. Das 2:6 durch Irans Mehdi Taremi fiel in der 13. Minute der Nachspielzeit in Durchgang zwei.

Seit der detaillerten Erfassung der Spieldaten 1966 war dies das späteste Tor bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Ein Rekord für die Ewigkeit? Der Niederländer Davy Klaassen kam mit seinem 2:0 gegen den Senegal in der 90.+9. Minute da schon fast ran. Es ist wahrscheinlich, dass zahlreiche WM-Partien noch deutlich länger laufen werden.

WM-Schiedsrichter sollen Netto-Spielzeit erhöhen

Denn Schiedsrichterchef Pierluigi Collina vom Fußball-Weltverband FIFA hatte bereits vor dem Turnier angekündigt, dass die Regelhüter in Katar akribisch auf die Netto-Spielzeit schauen werden. "Wir werden die Nachspielzeit sehr sorgfältig kalkulieren und versuchen, die Zeit auszugleichen, die durch Zwischenfälle verloren geht" , sagte Collina: "Wir wollen nicht, dass es in einer Halbzeit nur 42 oder 43 Minuten aktives Spiel gibt, das ist nicht akzeptabel."

Fast zehn Minuten Nachspielzeit könnten die Regel werden

Auf jeden Fall wird bei den WM-Partien genauestens auf Torjubel, Auswechslungen, Verletzungen oder Platzverweise geachtet. Die dadurch verlorene Zeit werde auf jeden Fall nachgespielt. "Sieben, acht, neun Minuten Nachspielzeit" , erwartet Collina in der Regel.

Dass es beim Spiel zwischen England und dem Iran allerdings dann gleich 24 Minuten obendrauf gab, hatte noch weitere Gründe. Irans Torwart Ali Beiranvand wurde nach einem Zusammenprall länger behandelt und später ausgewechselt, dann sorgte auch ein längerer Videobeweis für Verzögerungen. Der Normalfall dürfte eine Nachspielzeit von insgesamt über 20 Minuten bei dieser WM also nicht sein.