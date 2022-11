FIFA WM 2022 Die WM-Kader der Superlative Stand: 16.11.2022 21:47 Uhr

Welche Liga stellt die meisten Spieler bei der FIFA WM 2022 in Katar? Welches Team ist am ältesten? Und welcher Spieler am jüngsten?

Von Jonas Lugibihl

Jetzt stehen sie final fest: die Kader der 32 teilnehmenden Nationen bei der Weltmeisterschaft 2022. 26 Spieler durfte jeder Verband nominieren - drei mehr als noch 2018. So nehmen insgesamt 831 Spieler an dieser WM teil.

Doch wer genau nachrechnet, wird erkennen: Da fehlt doch einer! Denn der Iran nimmt als einziges Team nur 25 Spieler mit. Damit haben sie nicht nur den kleinsten Kader, sondern auch den ältesten: Die Spieler sind im Durchschnitt 28,9 Jahre alt. Das sind gut vier Jahre mehr als das Durchschnittsalter des jüngsten Kaders der WM: Ghana (24,7).

Jüngste und älteste Spieler

Beim jüngsten Spieler des Turniers geht der Punkt nach Deutschland: Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund wird am 20. November, dem ersten Turniertag, 18 Jahre alt. Er ist einer von sechs 18-Jährigen, die nach Katar fahren.

22 Jahre mehr hat der älteste Spieler dieser WM auf dem Buckel: Mit 40 Jahren ist der mexikanische Torhüter Alfredo Talavera der Senior des Turniers. Fünf 39-Jährige sind am Start, darunter auch zwei altbekannte: Pepe (Portugal) und Dani Alves (Brasilien) bestreiten wohl ihre letzte WM.

Kleinste und größte Spieler

Nicht nur beim Alter, sondern auch bei der Größe gibt es einige Unterschiede. Der kleinste Spieler der WM kommt aus Marokko: Ilias Chair misst 1,64 Meter - ein Zentimeter weniger als Collins Fai aus Kamerun.

Der größte Spieler wiederum ist ein Torhüter: Andries Noppert kommt auf 2,03 Meter. Der Niederländer überragt Vanja Milinkovic-Savic (Serbien) um einen Zentimeter. Dieser spielt allerdings im Mittelfeld.

Vereine mit den meisten Spielern

Der Klub, der die meisten Spieler bei der WM stellt, kommt aus der Bundesliga. 17 Spieler kommen vom deutschen Rekordmeister Bayern München. Auf Platz zwei folgen Manchester City und der FC Barcelona mit je 16 Spielern.

Eine Überraschung gibt es allerdings auf dem vierten Platz. Das katarische Top-Team al-Sadd SC stellt ganze 15 Spieler. Darunter der halbe WM-Kader des Gastgebers Katar.

Aus der Bundesliga nach Katar

Hinter den Bayern ist Borussia Dortmund das Bundesliga-Team mit den meisten Spielern bei der WM. Elf Schwarzgelbe fahren nach Katar. Auf Platz drei liegt RB Leipzig mit acht WM-Teilnehmern. Insgesamt schicken die beiden Bundesligen 80 Spieler nach Katar. Davon spielen 77 Spieler in der Bundesliga, nur drei in der 2. Bundesliga.

Wenig überraschend stellt die deutsche Mannschaft die meisten Bundesligaspieler. Das Team mit den meisten Deutschland-Legionären ist die japanische Mannschaft mit acht Spielern, dicht gefolgt von der Schweiz mit sieben Spielern.