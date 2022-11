FIFA WM 2022 Die K.o.-Runde - das sind Deutschlands mögliche Gegner Stand: 29.11.2022 23:31 Uhr

Am Donnerstag (01.12.2022, 20.00 Uhr) spielt Deutschland um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Erreicht die DFB-Elf die K.o.-Phase, könnten im weiteren WM-Verlauf folgende Gegner warten.

Deutschland kann in der Gruppe E mit Spanien, Japan und Costa Rica nur noch als Zweiter weiterkommen. Wenn der DFB-Elf das gelingt, spielt sie im Achtelfinale gegen den Ersten der Gruppe F. Diese wird momentan von Kroatien angeführt vor Marokko und Belgien. Diese drei Teams können noch weiterkommen, Kanada ist vorzeitig raus.

Sollte die DFB-Elf also ins Achtelfinale kommen, spielt sie am 06.12.2020 (16.00 Uhr, Education City Stadium in Al-Rayyan) gegen eines dieser drei Teams.

Mögliches WM-Viertelfinale der DFB-Elf im Al-Thumama

Gewinnt Deutschland das Achtelfinale, geht es im Viertelfinale entweder gegen den Ersten der Gruppe H oder den Zweiten der Gruppe G. In der Gruppe H können nur noch Portugal und Ghana Gruppensieger werden.

Sechs mögliche Viertelfinalgegner - darunter Brasilien

Eng geht es zu in der Gruppe G: Dort kann rechnerisch noch jedes der vier Teams Brasilien, Schweiz, Kamerun oder Serbien auf Platz zwei landen. Somit bleiben sechs mögliche Viertelfinalgegner. Das Spiel findet statt am 10.12.2022 (16.00 Uhr) im Al-Thumama Stadium in Doha. Das zweite Halbfinale findet am 13.12.2022 (20.00 Uhr, Lusail Iconic Stadium in Lusail) statt.

Im Halbfinale könnte Weltmeister Frankreich warten

Der weitere Weg durchs Turnier würde Deutschland dann ins Al-Bayt Stadium in Al-Khor führen, wo das Halbfinale (14.12.2022, 20.00 Uhr) stattfindet. Mögliche Gegner: Der Sieger der Gruppe D (Frankreich oder Australien), der Zweite aus Gruppe C (Portugal, Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko), der Sieger aus Gruppe B (England) oder der Zweite aus Gruppe A (Senegal).

Mögliche DFB-Gegner in der K.o.-Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Kroatien Portugal Frankreich Marokko Ghana Australien Belgien Brasilien Portugal Schweiz Argentinien Kamerun Saudi-Arabien Serbien Mexiko England Senegal

WM-Finale live im Ersten, auf sportschau.de und in der ARD Mediathek

Mit dem Spiel um Platz drei am 17.12.2022 (16.00 Uhr, Khalifa International Stadium in Al-Rayyan) und dem Finale am 18.12.2022 (16.00 Uhr, Lusail Iconic Stadium in Lusail) endet die WM. Das Finale ist live im Ersten sowie auf sportschau.de und in der ARD Mediathek zu sehen.