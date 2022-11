WM vor dem 3. Spieltag Gruppe C - wer kommt ins Achtelfinale, wer fährt heim? Stand: 26.11.2022 22:44 Uhr

Wer kommt bei welchem Ergebnis ins WM-Achtelfinale? Das ist die Situation vor dem 3. Spieltag in der Gruppe C mit Argentinien, Mexiko, Polen, Saudi-Arabien.

Klar ist in der Vorrundengruppe C nur, dass noch nichts klar ist: Nach zwei Spieltagen können bei der WM 2022 in Katar noch alle vier Mannschaften das Achtelfinale erreichen.

Polen ist im WM-Achtelfinale, wenn es ...

gegen Argentinien gewinnt oder unentscheiden spielt.

gegen Argentinien mit maximal zwei Toren Unterschied verliert und das Parallelspiel zwischen Mexiko und dem Iran unentschieden endet.

gegen Argentinien verliert und Mexiko gegen Saudi-Arabien gewinnt, wobei dann Tordifferenz und geschossene Tore entscheidend sind. Polen hat eine um vier Treffer bessere Tordifferenz.

gegen Argentinien 0:2 verliert und Mexiko gegen Saudi-Arbaien 2:0 gewinnt. Dann sind Polen und Mexiko punkt- und torgleich, der direkte Vergleich endete 0:0, die Fairplay-Wertung wäre entscheidend: Dort liegt Polen mit vier Gelben Karten derzeit vor Mexiko (6).

Argentinien ist im WM-Achtelfinale, wenn es ...

gegen Polen gewinnt.

gegen Polen unentschieden spielt und es auch im Parallelspiel zwischen Mexiko und Saudi-Arabien ein Remis gibt.

gegen Polen unentschieden spielt und Mexiko mit maximal zwei Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien gewinnt.

gegen Polen unentschieden spielt und Mexiko mit exakt drei Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien beginnt. Dann ist allerdings entscheidend, dass Argentinien insgesamt mehr Tore als Mexiko erzielt haben müsste. Bei gleichvielen Turniertreffern wäre Argentien durch den Sieg im direkten Vergleich weiter.

Saudi-Arabien ist im WM-Achtelfinale, wenn es ...

gegen Mexiko gewinnt.

gegen Mexiko unentschieden spielt und Argentinien gegen Polen verliert.

Mexiko ist im WM-Achtelfinale, wenn es ...