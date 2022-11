FIFA WM 2022 "Kartfahrer" Giroud startet durch - Frankreichs Luxus in der Offensive Stand: 23.11.2022 00:42 Uhr

Olivier Giroud hat mit seinem Doppelpack zum WM-Auftakt zu Frankreichs Rekordschützen Thierry Henry aufgeschlossen - und den Ausfall von Weltfußballer Karim Benzema fast vergessen gemacht.

Von Ines Bellinger

Vielleicht hätte Olivier Giroud an der Seite von Karim Benzema im französischen Sturm gespielt, vielleicht hätte der Altstar aber auch auf der Bank schmoren müssen. Wenn, ja wenn Benzema nicht kurz vor dem Turnierstart hätte verletzt passen müssen. So kam der Stürmer vom AC Mailand beim 4:1 gegen Australien in der Startelf zum Zug. Und er brachte die "Blauen" mit einer in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Vorstellung auf Kurs.

Von Giroud bis Mbappé - Deschamps schwelgt im Offensiv-Luxus

Der 36-Jährige durfte mit zwei Toren glänzen, weil in der Offensive des Weltmeisters ein Quartett aus Ausnahmekönnern offensichtlich allen Eigensinn abgestreift und sich auf Fußball als Gesamtkunstwerk verständigt hat. Auch wenn die Australier zum Auftakt nicht der ganz große Prüfstein sein konnten - es war schon beeindruckend, mit welch traumwandlerischer Sicherheit Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé und eben Giroud kombinierten und den jeweils besser Postierten das Rampenlicht überließen. Und was für ein Luxus für Frankreichs Trainer Didier Deschamps, der in Katar immerhin fünf prominente Ausfälle zu beklagen hat.

Frankreichs WM-Start: "Da ist noch Luft nach oben"

Giroud erzielte das 2:1 zunächst mit seinem schwächeren rechten Fuß, das 4:1 per Kopf. Doch seiner mit Abstand spektakulärsten Aktion blieb die Krönung verwehrt.

In der 50. Minute lag er bei einer Flanke von Theo waagerecht in der Luft und setzte zum Seitfallzieher an. Der Ball ging knapp am linken Pfosten vorbei. "Da ist noch Luft nach oben" , urteilte er über Frankreichs erfolgreichen WM-Start.

Olivier Giroud bei seinem Seitfallzieher in der 50. Minute

Die Szene war nur eine kleine Kostprobe aus dem fußballerischen Portfolio des Routiniers. Es ist immer wieder beeindruckend, über welche technischen Fertigkeiten der Mittelstürmer verfügt. Eine Seltenheit bei einer Körpergröße von 1,93 Metern.

Spätberufener bei Deschamps erste Wahl

Dabei ist Giroud ein Spätberufener. Mit 25 Jahren wurde er vom damaligen Nationaltrainer Laurent Blanc erstmals für die Équipe Tricolore nominiert, die ersten seiner inzwischen 51 Länderspieltore erzielte er im Februar 2012 beim 2:1-Sieg gegen Deutschland in Bremen.

Unter Deschamps war er in den vergangenen Jahren lange erste Wahl. Erst recht, nachdem Benzema nach einer Anklage wegen Mittäterschaft bei einem Erpressungsversuch seines Nationalmannschaftskollegen Mathieu Valbuena suspendiert worden war.

Benzema verspottet Giroud als "Go-Kart"

In der Folge stichelte Benzema gelegentlich gegen seinen Konkurrenten. Was viele an Giroud schätzen, nämlich dass er mannschaftsdienlich spielt, machte Benzema als Arbeit "im Kohlenkeller" lächerlich. Vor zwei Jahren schrieb er bei Instagram, ein Vergleich zwischen ihm und Giroud sei so, als ob man "die Formel 1 mit einem Go-Kart" vergleiche.

Nach seiner Begnadigung bei "Les Bleus" zog Benzema dann tatsächlich im Eiltempo an Giroud vorbei, für den bei der EM 2021 nur zwei Kurzeinsätze zu Buche schlugen. Danach verzichtete Deschamps monatelang ganz auf Giroud. Erst im März dieses Jahres wurde er wieder nominiert.

Giroud gleichauf mit Henry

Und plötzlich muss das Go-Kart das Rennen ohne den Formel-1-Boliden gewinnen. Benzemas Spott zum Trotz: Giroud war zur Stelle, als er gebraucht wurde. Zog mit seinem Doppelpack sogar mit Frankreichs Rekordschützen Thierry Henry gleich. Giroud hat für 51 Tore sogar acht Spiele weniger gebraucht als der Weltmeister von 1998.

"Ich bin stolz darauf, mit 'Titi' gleichzuziehen" , schrieb Giroud am späten Dienstagabend (22.11.2022) bei Instagram zu einem Foto, das ihn kniend mit geschlossenen Augen und nach oben gestreckten Zeigefingern vor einer riesigen "51" zeigt.

Ältester WM-Spieler und ältester Torschütze Frankreichs

Noch zwei andere Marken hat Frankreichs Offensiv-Trumpf mit seinem Doppelpack gegen Australien erreicht: Mit 36 Jahren und 53 Tagen wurde er zum ältesten WM-Spieler und WM-Torschützen seines Landes. Zudem ist er jetzt der zweitälteste Doppeltorschütze bei einer WM-Endrunde nach dem legendären Kameruner Roger Milla 1990 (38 Jahre 34 Tage). Fortsetzung möglich.