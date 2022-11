Selbstbewusst ins Eröffnungsspiel Ecuador - ein WM-Außenseiter ist Favorit gegen Katar Stand: 19.11.2022 16:30 Uhr

Ecuador startet mit breiter Brust ins WM-Turnier. Gegen Katar im Eröffnungsspiel gilt "La Tri" als klarer Favorit - auch wenn ein wichtiger Spieler fehlt.

"Es ist wirklich aufregend, dass die ganze Welt auf uns blicken wird" , sagte Ecuadors Stürmerstar und Kapitän Enner Valencia vor dem Eröffnungsspiel der FIFA WM 2022 (Sonntag, 20.11., 17.00 Uhr, Liveticker bei Sportschau.de). Der Rekord-Schütze glaubt bei der vierten WM-Teilnahme von "La Tri" an das Erreichen der K.o.-Spiele. So wie 2006 in Deutschland, als die Südamerikaner erst- und zugleich letztmalig ins Achtelfinale einzog. "Wir träumen von Ecuadors bester WM aller Zeiten" , so Valencia.

Ecuador zu Unrecht bei der WM dabei?

Zuletzt war der Sport bei den Südamerikanern in den Hintergrund gerückt. Ein Drama um den Abwehrspieler Byron Castillo hatte Ecuador Sorgen bereitet. Chile und Peru hatten wegen Zweifeln an der Staatszugehörigkeit Castillos gegen Ecuadors WM-Teilnahme geklagt. Der Vorwurf: Castillo sei 1995 in Kolumbien geboren - und nicht 1998 in Ecuador, wie angegeben.

Ecuadors Byron Castillo im WM-Qualifikationsspiel gegen Argentinien

Byron Castillo war in acht WM-Qualifikationsspielen zum Einsatz gekommen. Die Kläger scheiterten aber vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS. Ecuador darf an der WM teilnehmen.

Zwei Bundesliga-Profis im Ecuador-Kader

Mit Piero Hincapié von Bayer Leverkusen und Carlos Gruezo vom FC Augsburg sind auch zwei Bundesliga-Profis Teil von Ecuadors WM-Team. Vor allem Hincapié gilt als ein großer Hoffnungsträger. Ecuador hat sich noch vor größeren Fußball-Nationen wie Kolumbien oder Chile für die WM qualifiziert, weil die Defensive um Innenverteidiger Hincapié starke Auftritte zeigte.

Bayer Leverkusens Piero Hincapie gilt als großes Abwehr-Talent

Sieben Spiele ungeschlagen

Zuletzt hat das Team um Nationaltrainer Gustavo Alfaro sieben Spiele in Folge nicht verloren - sechs Mal blieb man dabei sogar ohne Gegentor.

Hoffnung der Nation spielt in England

Neben Leverkusens Hincapié gilt Moisés Caicedo als das Ausnahme-Talent Ecuadors. Der 21-Jährige ist seit Ende letzter Saison Stammspieler beim Premier League-Klub Brighton & Hove Albion. Diese Saison ist er schon nicht mehr aus dem Team wegzudenken. Der physisch starke Sechser ist das Herz-Stück im Brighton-Mittelfeld. Angeblich buhlen sogar schon englische Top-Teams wie Manchester United und der FC Chelsea um den Youngster.