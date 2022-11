FIFA WM 2022 Moises Caicedo - Ecuadors Zukunft Stand: 24.11.2022 18:10 Uhr

Ein Lehrer zahlte Caicedo das Essen und ermöglichte ihm so eine Ausbildung in Ecuadors Talentschmiede. Die WM in Katar könnte sein großer Durchbruch sein.

Von Raphael Weiss

Ecuador brauchte nicht lange, um in diesem Turnier anzukommen. Schon nach wenigen Minuten lag der Ball zum ersten Mal im Tor von Gastgeber Katar. Der Treffer zählte nicht, doch ein Doppelpack von Enner Valencia, dem Rekordtorschützen und Kapitän der Nationalmannschaft, führte die Südamerikaner zu einem ungefährdeten Sieg.

Doch der Sieg kam mit einem Schockmoment. Valencia musste eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt werden. Sein Einsatz gegen die Niederlande am Freitag, 25. November, ist fraglich. In Abwesenheit des Kapitäns soll es ein junger Mann richten, der schon jetzt die Hoffnungen der fußballbegeisterten Nation auf seinen Schultern trägt.

Debüt als Messi-Bewacher

Moises Caicedo ist in Ecuador ein Star. Mit seinen 21 Jahren hat er bereits jede Menge Erfahrung. 26 Mal kam er schon für sein Land zum Einsatz. Mit 19 gab er sein Debüt für die Nationalmannschaft und hatte gleich die schwierigste Aufgabe im Weltfußball: Er sollte Lionel Messi bewachen. Das gelang ihm beim WM-Qualifikationsspiel im Oktober 2020 auch über weite Strecken des Spiels. Dass der argentinische Weltstar den 1:0-Siegtreffer per Elfmeter erzielte, konnte dann aber auch er nicht verhindern. Schon bei seinem nächsten Spiel schoss Caicedo das 1:0 beim 4:2-Sieg über Uruguay.

Der defensive Mittelfeldspieler hat in dieser Saison den Durchbruch in der Premier League bei Brighton & Hove Albion geschafft und schon ranken sich Gerüchte über einen Wechsel zu Manchester United oder dem FC Chelsea um ihn. 99 Millionen Euro soll laut dem englischen Mirror sein Verein für ihn fordern.

Kein Geld für Essen und den Bus

Caicedo weiß, wie es ist, sich durchzuboxen. Er wuchs in Santo Domingo auf, als er mit 13 Jahren die Möglichkeit bekam, in die Jugendakademie von Independiente de Valle zu wechseln. Der Verein ist so etwas wie die Talentschmiede des Landes. Fast ein Drittel des Nationalteams hat seine Wurzeln bei Independiente. Dort gibt es modernste Bedingungen, gefördert durch reiche Investoren. Das Problem: Der Verein war 100 Kilometer von Caicedos Heimat entfernt.

"Ich hatte damals einen Lehrer, der mich jeden Morgen geweckt hat, damit ich trainieren gehen kann. Ich hatte kein Geld für den Bus, aber er hat das übernommen und mir mein Essen bezahlt" , sagte Caicedo gegenüber The Athletic. Ohne diese Unterstützung wäre Caicedo wohl nie das größte Talent geworden, das der ecuadorianische Fußball aktuell zu bieten hat.

Schneller Aufstieg und der Wechsel in die Premier League

Bei Independiente stieg Caicedo schnell auf, gab mit 18 sein Debüt in der ersten Mannschaft und führte die U20 des Vereins zum Sieg der Copa Libertadores – gemeinsam mit Leverkusens Piero Hincapié. Caicedo galt als der talentierteste Teenager Südamerikas und weckte das Interesse vom FC Chelsea und Manchester United.

Doch Caicedo entschied sich im Februar 2021 für den Wechsel nach Brighton. Mehr Spielzeit, bessere Voraussetzungen für den Durchbruch zum Profi. Dazu hat Brighton beste Kontakte in Südamerika und so überwies der Erstligist knapp sechs Millionen Euro an Independiente.

Schwierige Startbedingungen in England

So kam der ecuadorianische Teenager mitten im Winter in der Küstenstadt im Süden Englands an. Die Corona-Pandemie war im vollen Gange und Caicedo wurde erst einmal in die zweite Mannschaft abgeschoben und schließlich in die belgische Liga verliehen.

Eigentlich die Blaupause für die gescheiterte Karriere eines jungen Südamerikaners in Europa. Doch Caicedo ließ sich nicht beirren. Bei Beerschot wurde er schnell zum Stammspieler und schon nach einem halben Jahr holte Brighton in der belgischen Winterpause sein Talent zurück.

Kanté und Valencia als Vorbilder

Es dauerte bis Mitte April, bis Caicedo sein Premier-League-Debüt gab. Beim Duell gegen Arsenal stand er in der Startelf, bereitete ein Tor vor und verpasste seitdem nur zwei Spiele wegen einer Verletzung. Sonst stand er fast jede Minute auf dem Feld.

Caicedo ist ein sehr athletischer Mittelfeldspieler, der aggressiv und wach auf Ballgewinne lauert und sich vor allen Dingen bei Kontern in den Angriff einschaltet. Sein spielerisches Vorbild ist N’Golo Kanté, sein emotionales Ecuador-Legende Antonio Valencia.

Der Traum von Old Trafford

"Mit seiner Stärke und seinem Willen hat er es geschafft, auf dieses hohe Level zu kommen. Das motiviert mich, weiter hart an mir zu arbeiten und die richtigen Dinge zu tun", sagte Caicedo. Auch wegen Valencia sei sein Traum, irgendwann für Manchester United zu spielen. Eine gute WM in Katar dürfte ihm diesen Traum ein ganzes Stück näher bringen.