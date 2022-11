FIFA WM 2022 Nach Japan-Pleite - So nah ist das DFB-Team schon am Aus Stand: 23.11.2022 20:40 Uhr

Wie bei der WM 2018 startet Deutschland in Katar mit einer Niederlage ins Turnier. Nach der nächsten Partie könnte das schon für das DFB-Team zuende sein - die möglichen Szenarien.

Dass Spanien am Sonntag (27.11.2022) der nächste deutsche Gegner bei der WM ist, könnte Fluch oder Segen sein. Einerseits haben die Südeuropäer gegen Costa Rica (7:0) kurz nach dem verpatzten DFB-Auftakt (1:2 gegen Japan) eine beeindruckende Leistung gezeigt, andererseits kann die ballbesitz- und offensivorientierte spanische Spielweise dem Team von Hansi Flick deutlich entgegenkommen im Vergleich zu den tiefstehenden Japanern.

Soweit die möglichen Sichten in die Glaskugel. Es gibt jedoch bereits einen enorm wichtigen Fakt rund um das zweite deutsche Gruppenspiel: Das Aus droht. Wann das der Fall ist? Hier gibt es die möglichen Szenarien.

Deutschland ist raus, wenn...

...Spanien das DFB-Team besiegt und Japan mindestens einen Punkt gegen Costa Rica holt. Deutschland stünde dann weiterhin bei null Punkten, die beiden Kontrahenten wären mit vier oder sechs Punkten nicht mehr einzuholen.

Deutschland darf nur noch theoretisch hoffen, wenn...

...auch das zweite Gruppenspiel verloren wird und Costa Rica die Japaner besiegen kann. Dann wäre Deutschland bei einem Sieg zum Abschluss gegen Costa Rica weiter, wenn Japan auch gegen Spanien verliert. Aber nur dann, wenn das DFB-Team - das dann wie die beiden anderen Mannschaften drei Punkte hätte - auch das bessere Torverhältnis hat.

...Deutschland nur einen Punkt gegen Spanien holt und Japan gewinnt. Die Asiaten wären dann mit sechs Punkten uneinholbar und Spanien nur über das bessere Torverhältnis noch abzufangen. Es müsste also ein Kantersieg gegen Costa Rica her bei einer gleichzeitigen Niederlage der Iberer gegen Japan.

...Deutschland und Japan unentschieden spielen. Dann dürften Japan und Spanien am dritten Spieltag keinesfalls die Punkte teilen. Gäbe es bei diesem Duell dann einen Gewinner, kann das DFB-Team bei einem Sieg gegen Costa Rica eine Nation mit dem besseren Torverhältnis doch noch abfangen.

Deutschland hat gute Chancen, wenn...

...die Flick-Elf gegen Spanien punktet und Japan verliert. In diesem Fall hätte das DFB-Team das Weiterkommen in der eigenen Hand. Weil Spanien und Japan am letzten Spieltag aufeinandertreffen, würde Deutschland ein (hoher) Sieg gegen Costa Rica wahrscheinlich reichen. Weil nicht beide Teams mehr als vier Punkte haben könnten, könnte am Ende das Torverhältnis entscheiden - außer Spanien gewinnt gegen Japan, dann ist Deutschland mit vier Punkten weiter.

...es einen Sieg gegen Spanien gibt. Bei einem weiteren Erfolg gegen Costa Rica hätte das DFB-Team sechs Punkte und das Weiterkommen wäre wahrscheinlich. Gewinnt Deutschland beide Spiele, beendet das Team die Gruppenphase sicher mit einem positiven Torverhältnis - und das ist im aktuellen Modus, in dem die Tordifferenz vor dem direkten Vergleich kommt, viel wert.