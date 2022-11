FIFA WM 2022 WM-Außenseiter Marokko will auch Belgien ärgern Stand: 26.11.2022 20:05 Uhr

Marokko will nach dem überraschenden 0:0 in seinem WM-Auftaktspiel gegen Vize-Weltmeister Kroatien auch den zum Favoritenkreis zählenden Belgiern ein Bein stellen. Besondere Brisanz birgt das Duell für vier Akteure im Kader der Afrikaner, die in Belgien geboren sind.

Die Mittelfeldspieler Bilal El Khannouss und Selim Amallah sowie die Angreifer Anass Zaroury und Ilias Chair erblickten einst in dem Beneluxland das Licht der Welt. El Khannouss sowie Zaroury bestritten sogar Junioren-Länderspiele für den Königlichen Belgischen Fußballverband (KBFV), bevor sie sich im Erwachsenenbereich dafür entschieden, für die Auswahl Marokkos aufzulaufen.

In Anbetracht dieser Konstellation befürchtet Walid Regragui, Trainer der "Löwen vom Atlas", dass besagte vier Kicker am Sonntag (27.11.2022, 14.00 Uhr) in der zweiten WM-Gruppenpartie des Außenseiters übermotiviert zu Werke gehen könnten. "Wir wissen, dass es ein besonderes Spiel für sie ist. Aber wir müssen das in einen Kontext stellen. Du darfst nicht zu emotional werden. Denn das könnte dazu führen, dass du Fehler machst. Und die könnten sehr teuer für uns werden" , sagte der 47-Jährige.

"Löwen vom Atlas" wollen gefrässiger werden

Beim torlosen Remis gegen Kroatien hatten die Afrikaner ihre Emotionen gut im Griff. Mit einer eindrucksvollen Defensivleistung verdiente sich das Regragui-Team den Punktgewinn. Auch das Spiel nach vorn sah phasenweise sehr gefällig aus - allerdings nur bis zum 16-Meter-Raum.

In vorderster Front agierte Marokko zu umständlich und unentschlossen. Gefährliche Torabschlüsse waren absolute Mangelware. Das soll nun gegen Belgien anders werden. "Wir müssen technisch viel besser sein, mehr Ballbesitz haben und Chancen kreieren" , forderte Coach Regragui.

Einsatz von Bayern-Profi Mazraoui gefährdet

Dem gebürtigen Franzosen plagen vor dem zweiten Spiel in der "Todesgruppe" (Regragui) personelle Probleme. Einige Stammkräfte wie Kapitän Roman Saiss sowie der früheren Dortmunder Achraf Hakimi sind angeschlagen. Ob sie rechtzeitig zu 100 Prozent fit werden, ist ungewiss.

Ein besonders großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Noussair Mazraoui. Der Verteidiger des FC Bayern München schied gegen Kroatien mit einer Hüftverletzung aus. Regragui konnte noch keine verlässlichen Angaben dazu machen, ob der 25-Jährige einsatzbereit sein wird. Als Ersatz steht in Yahia Attiyat Allah ein Mann parat, der nicht über das Format des Wahl-Münchners verfügt.

Marokko-Coach Regragui: "Belgien ist Favorit"

Ein Ausfall Mazraouis wäre für Marokko fraglos bitter. Zwar war die Leistung der Europäer in ihrem Auftaktspiel gegen Kanada alles andere als beängstigend. Doch Regragui weiß, dass Belgien beim schmeichelhaften 1:0-Erfolg vermutlich nicht sein wahres Gesicht gezeigt hat.

"Belgien ist Favorit. Sie haben hervorragende Spieler und einen hervorragenden Trainer. Sogar auf ihrer Bank sitzen großartige Spieler. Und sie haben Erfahrung. Es wird ein hartes Spiel" , erklärte der Coach.

Lukaku arbeitet am Comeback

Was Regragui nicht ansprach, vielleicht jedoch befürchtet, ist das mögliche Comeback von Belgiens Superstar Romelu Lukaku gegen seine Marokkaner. Der Angreifer von Serie-A-Klub Inter Mailand laboriert weiter an einer hartnäckigen Verletzung am Beinbeuger, die ihn bereits seit Monaten zu schaffen macht.

Zurück im Mannschaftstraining: Belgiens Topstar Romelu Lukaku.

Gegen Kanada fiel der 29-Jährige, der in der abgelaufenen Serie lediglich fünf Mal für seinen Verein auflief, aus. Nun trainiert Lukaku wieder mit der Mannschaft, was zu Spekulationen in belgischen Medien über einen etwaigen Katar-Einstand des Stürmers führte.

"Aus medizinischer Sicht könnte er erst im dritten Gruppenspiel spielen" , sagte Trainer Roberto Martínez, der sich aber offen ließ, seinen Torjäger zumindest auf die Bank zu setzen.

Coach Martínez muss Topstar in Watte packen

Ein erheblicher Mehrgewinn für die Belgier wäre der aus Antwerpen stammende Mann fraglos. Beeindruckende 68 Tore in 102 Länderspielen schlagen für ihn zu Buche. Lukaku ist für die Europäer ein Unterschiedsspieler, auf den sie eigentlich nicht verzichten können. Dass Martínez irgendein Risiko eingehen und seinen Topstar gegen den Ratschlag der Ärzte einsetzen wird, scheint aber ausgeschlossen.

Schließlich haben die Belgier noch ein bisschen was vor in Katar. Endlich einmal will die goldene Generation des KBFV mit einem Turniersieg heim reisen. Und dafür benötigt sie spätestens ab der K.o-Phase Lukaku.