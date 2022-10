Programmkonzept Die FIFA Fußball-WM Katar in der ARD Stand: 31.10.2022 10:34 Uhr

Das ARD-Programmkonzept zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022.

Von Thomas Wehrle

Die ARD setzt bei der WM in Katar auf ein inhaltliches, multimediales und smartes Konzept für alle Ausspielwege. In der WM-Zentrale in Mainz koordinieren zwei Multimedia CvDs die Themen des Tages. Anschließend kuratieren die WM-Redaktionen für Hörfunk, Social Media, Online und Fernsehen plattformgerecht die Themen für die jeweiligen Ausspielwege und bereiten sie auf.

Fachkompetenz auf höchstem Niveau

Die WM-Berichterstattung der ARD setzt auf höchste Fachkompetenz bei der Übertragung, Kommentierung und Einordnung der Spiele und bei der Berichterstattung über die vielen Facetten dieser WM außerhalb der Stadien. Unsere Kolleg:innen begleiten Sport und gesellschaftliches Umfeld journalistisch, aufmerksam und angemessen kritisch. Wir interessieren uns für den Sport, die deutsche Mannschaft und ihre Leistungen. Wir interessieren uns genauso für das Leben der Menschen in Katar, das Schicksal der Arbeitsmigrant:innen während der WM, die Erfahrungen der Fans, den Umgang der staatlichen Stellen mit diesen Fans aus aller Welt. Wir bilden die Emotionen und das Feedback auf diese umstrittenste WM seit langem ab: in Katar genau wie im deutschen Winter.

Die WM als Audio-Angebot

Alle 64 Spiele werden live aus Katar für Magazinsendungen übertragen. Dazu gibt es alle Spiele der deutschen Mannschaft und vom Viertelfinale an alle Spiele zusätzlich in voller Länge. Täglich wird ein „Match of the day“ in einer moderierten Sendung über die Sportschau-App angeboten. Erstmals kommentiert mit Julia Metzner eine Frau ein WM-Finale. Während der WM erscheint täglich früh der Podcast „Sportschau daily – das FIFA WM Update“ – auf allen gängigen Podcast Plattformen, sportschau.de und abrufbar über Sprachassistenten. Das ARD-Team in Katar wird von einem crossmedialen Redaktionsteam in Mainz unterstützt. Im hybriden Audio-Angebot ergänzen sich Sportberichterstattung sowie journalistische Themen mit dem Blick auf die Realitäten in Katar. Live, hintergründig und immer aktuell.

Die WM im Fernsehen

Im Fernsehen setzen wir ebenfalls auf ein Drei-Säulen-Modell: Katar – Mainz – Berlin. Aus den Stadien in Katar präsentieren wir live das Spiel des Tages mit Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. Lea Wagner berichtet als On-Reporterin von der deutschen Nationalmannschaft. Angeführt von unserem Endspiel-Reporter Tom Bartels kommentieren Gerd Gottlob, Florian Naß und Christina Graf live die Spiele aus den Stadien. Christina Graf schreibt damit als erste Frau an einem WM-Live-Reporterplatz ein Stück ARD-Sportgeschichte. Vor Ort in Katar recherchieren und berichten ARD-Korrespondent Ramin Sina und Investigativ-Journalist Philipp Sohmer – sie blicken ganz genau auf den Umgang von Staat und FIFA mit Arbeiter:innen, Fans und Minderheiten in Katar. Unterstützt werden sie von knapp einem halben Dutzend Storymacher:innen. Möglich macht die Vor-Ort-Präsenz ein extrem schlankes Produktionskonzept: Die ARD verzichtet auf Ü-Wagen und Schnittplätze vor Ort, setzt auf Remote-Schnitt und mobile, moderne Übertragungstechnik.

Die Sendezentrale und das WM-Studio werden beim ZDF in Mainz eingerichtet. Hier führt Alexander Bommes mit einer Expert:innenrunde durch die ARD-WM-Tage. Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger werden an seiner Seite die Spiele und die WM analysieren. An den ersten vier Sendetagen im Ersten gibt es zusätzlich eine vorgeschaltete frühe WM-Sendung mit Moderatorin Julia Scharf und Experten Thomas Broich. Die WM im Ersten beginnt am 23. November und mit dem Spiel des Tages Deutschland gegen Japan.

An vier WM-Tagen rundet das Sportschau-Thema mit Jessy Wellmer die Berichterstattung im Ersten ab. Direkt nach dem Eröffnungsspiel Katar-Ecuador am 20. November wird das erste Sportschau-Thema im Ersten gesendet.

Zum WM-Start stehen in der ARD-Mediathek sehenswerte Dokumentationen zu Katar und der WM bereit. Unter anderem die Presenter-Reportage mit Thomas Hitzlsperger: „Katar – warum nur?“ und „Die Story im Ersten: WM der Lügen – wie die FIFA Katar schönredet“ von Philipp Sohmer und Ramin Sina.

Die WM digital

Auch hier setzt das ARD-WM-Team auf ein Drei-Säulen-Modell: Katar – Mainz – Köln:

In Katar sind Social-Media-Kolleg:innen und Online-Reporter:innen fürs Digitale exklusiv unterwegs. Sie kümmern sich um die vielfältigen Aspekte der WM und um die deutsche Mannschaft. Unterstützt werden sie von allen multimedialen Kolleg:innen vor Ort.

In Mainz werden alle digitalen WM-Inhalte am multimedialen Desk für sportschau.de sowie alle Social-Media-Inhalte geplant und erstellt. Ein Schwerpunkt liegt hier auf Near-Live-Content, Spielzusammenfassungen für die ARD Mediathek, Youtube sowie die Social-Media-Kanäle der Sportschau.

In Köln nutzen wir die vorhandene Sportschau-Struktur für die Online-Berichterstattung. Vom Live-Ticker bis zum gesellschaftspolitischen Hintergrund – auf sportschau.de wird die WM in ihrer Vielfalt abgebildet. Das Angebot werden viele Videos und Audios prägen.