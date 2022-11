FIFA WM 2022 Sportschau Thema: Wie politisch ist die WM? Stand: 24.11.2022 18:19 Uhr

Diskussionen um die "One Love"-Binde, der Protest der Iraner und die Hand-vor-den-Mund-Geste der DFB-Elf: Die Politik ist bei der WM in Katar allgegenwärtig. Sportschau Thema diskutiert über die Kraft des Sports.

Die WM 2022 in Katar ist noch keine Woche alt, da steht schon fest, dass dieses Turnier in der Wüste nicht nur sportliche Schlagzeilen produziert. Der Streit um die "One Love"-Kapitänsbinde bestimmte den WM-Auftakt, die bei der Nationalhymne schweigenden Iraner gingen ebenso um die Welt wie das Zeichen der deutschen Nationalmannschaft.

Die einen protestieren gegen das Regime in ihrem Heimatland, die anderen gegen Einschränkungen von Menschenrechten und Meinungsfreiheit. Was alle vereint: Es geht immer um Politik.

Claus Lufen empfängt prominente Gäste

Aus diesem Grund widmet sich auch das hintergründige Talkformat "Sportschau Thema" in der zweiten Folge zur WM der Frage, wie politisch der Sport im Allgemeinen und die WM im Speziellen denn nun sind. Wird er von Verbänden und Ländern instrumentalisiert? Und wie viel politische Kraft steckt im Sport?

Moderator Claus Lufen diskutiert genau diese Fragen am Freitag (25.11.2022) ab 23.20 Uhr im Ersten. Seine Gäste: der ehemalige Werder-Manager und frühere UN-Botschafter Willi Lemke, die Grüne-Spitzenpolitikerin Viola von Cramon, der deutsch-iranische Journalist und Moderator Michel Abdollahi und der Investigativ-Journalist Benjamin Best.