FIFA WM 2022 WM-Tagebuch: Die Sendung mit der Maus am Mikro Stand: 14.12.2022 22:34 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark

Liebe Maus, zunächst mal GaLieGrü auch an den Elefanten!

Nun zum Anliegen: Der halbe Mond sitzt hier über Doha gerade faul am Himmel herum, anders als zu Hause, wo er in der Ecke steht. Schon irgendwie klar, warum das so ist. Wäre aber irgendwie schön, das genau zu wissen.

Das Internet schreibt: "Durch die Neigung der Mondbahn zur Ekliptik liegt die Mondsichel immer wieder anders am Himmel. Je steiler Ekliptik und Mondbahn zum Horizont verlaufen, um so mehr scheint die Sichel 'auf dem Bauch' zu liegen." Das kannst Du besser, lass Dir aber ruhig Zeit.

Abschied von Bela Rethy

Erstmal Halbfinale. Letztes Spiel von Béla. Viel drüber geschrieben und gesagt worden. Haut alles hin. Großartiger Kollege, der den Fußball wie die Maus erklärt hat. Der aber vor allem auch mal losgelassen hat, einfach dummes Zeug mitgelabert hat, über Gott, die Welt, den Mond, die Sterne, Laterne. Unvergessen der Abend vor dem Finale in Rio.

Marokko verliert im Halbfinale

Marokko gegen Frankreich. Aus der Traum für Afrika und die arabische Welt. Aber starke Leistung, nur hinten mal gepatzt und vorne nix getroffen.

Ob es an asynchronen Schienenspielern lag, die bei zunehmendem Mond situativ pressten, aber beim ballfernen Verschieben die Intensität vermissen ließen? Kann sein. So etwas weiß aber nichtmal die Maus. Bis die Tage, Béla, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!