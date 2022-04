Deutschlands Gegner bei der WM: Ein "Hammer" und viele Fragezeichen

Noch am Abend nach der Auslosung stieg Bundestrainer Hansi Flick wieder in den Flieger gen Heimat. In seinem Kopf dürfte schon das Gedankenkarussell ordentlich Fahrt aufgenommen haben. Mittendrin: die kurz zuvor ermittelten Gruppengegner bei der WM (Spanien, Japan, Costa Rica/Neuseeland), aber auch der weitere Fahrplan in diesem WM-Jahr.