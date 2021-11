Südamerika-Meister Argentinien und Eliminatorias-Spitzenreiter Brasilien zeigten am Dienstagabend (16.11.2021/Ortszeit) in San Juan mehr Kampf als Klasse. Am Ende stand ein torloses Unentschieden, das den Argentinieniern um den uninspiriert agierenden Kapitän Lionel Messi die vorzeitige Qualifikation zur WM-Endrunde 2022 in Katar sicherte.

Brasilien, das ohne den verletzten Antreiber Neymar beim Erzrivalen antrat, hatte bereits zuvor sein Ticket nach Katar gelöst. Die Argentinier sind nun 27 Spiele ohne Niederlage.