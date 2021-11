Niederlande löst WM-Ticket - Kuntz führt Türkei in die Playoffs

Gruppe G: Niederlande für WM qualifiziert

Ohne ihren bei einem Fahrradsturz verletzten Bondscoach Louis van Gaal an der Seitenlinie kam "Oranje" im Geisterspiel gegen Norwegen am Dienstagabend (16.11.2021) durch späte Treffer von Steven Bergwijn (84. Minute) und Memphis Depay (90.+1) zu einem mühsamen 2:0 (0:0) gegen Norwegen. Die Niederlande sicherte sich so mit 23 Punkten den Sieg in der Gruppe G. Norwegen verpasst als Gruppendritter (18 Punkte) seine erste Endrunden-Teilnahme seit 1998.

In Rotterdam, wo aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Lage im Land keine Zuschauer zugelassen waren, tat sich der Gastgeber sehr schwer. Trainer van Gaal, der sich am Sonntag bei einem Sturz einen Bruch in der Hüfte zugezogen hatte, verfolgte das Spiel wenig begeistert aus einer Loge.