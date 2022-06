Playoff-Finale gegen Wales - Ukraine will letzten Schritt zur WM gehen

Nur Wales steht nach schweren Monaten noch zwischen der Ukraine und ihrem sportlichen Traum, nur ein Sieg fehlt bis zur Teilnahme an der WM-Endrunde in Katar. "Wir werden alles dafür tun, um die Ukrainer stolz zu machen" , versprach Nationaltrainer Oleksandr Petrakow vor dem Showdown am Sonntag (18.00 Uhr) in Cardiff. Sie alle wollen für einen kleinen Lichtblick in dunklen Zeiten sorgen.

Weiterer Kraftakt nötig