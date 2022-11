FIFA WM 2022 Uruguays Valverde - Toni Kroos' Liebling hat das Zeug zum WM-Star Stand: 23.11.2022 19:00 Uhr

Der Uruguayer Federico Valverde sorgt bei Real Madrid für Furore, wird von Toni Kroos geadelt und könnte bei der WM 2022 zum Weltstar aufsteigen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sein Timing stimmt.

Von Sanny Stephan

Die vergangene Saison verlief aus Sicht von Federico Valverde supoptimal. Ein magerer Saisontreffer und lediglich zwei Assist zierten seine Bilanz, doch im entscheidenden Moment war er da. Beim Champions-League-Endspiel im Mai 2022 steuerte der 24-Jährige die entscheidende Vorlage bei. Die Königlichen besiegten den FC Liverpool mit 1:0. Für "Fede" war es im 28. Spiel in der Königsklasse die erste Torbeteiligung.

Vom königlichen Lehrling zum Stammspieler

Seitdem geht Valverdes Formkurve steil bergauf. Er spielt eine bahnbrechende Saison und ist vom königlichen Lehrling zum unverzichtbaren Offensiv-Allrounder aufgestiegen. 2016, an seinem 18. Geburtstag, war er für fünf Millionen Euro aus seiner Heimat Uruguay zu Real gewechselt.

Erst kickte er dort zunächst in der zweiten Mannschaft, dann sammelte er als Leihgabe 2017/18 bei Deportivo La Coruna erste Erfahrungen auf höchstem Niveau. 2018 debütierte er bei den Profis von Real und reifte zum unverzichtbaren Stammspieler.

Valverde in bestechender Form

So gut wie in dieser Saison war der Uruguayer, der als "Achter" genauso brilliert wie auf dem Flügel, aber noch nie. Wettbewerbsübergreifend traf er in 20 Spielen schon acht Mal, verbuchte zudem vier Vorlagen. Übrigens zum Glück für Real-Trainer Carlo Ancelotti. Der hatte öffentlich mit seinem Rücktritt gedroht, sollte Valverde in dieser Saison nicht zehn Tore erzielen.

Ritterschlag von Toni Kroos

"Wenn er so weitermacht, sehe ich keine Grenzen. Ich bin ein großer Fan von Valverde" , sagte Kroos kürzlich in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". Er adelte seinen Mitspieler zudem in einem Twitter-Post als "Aktuellen Top-3 Spieler der Welt". Valverde antwortete dem fünfmaligen Champions-League-Sieger und Weltmeister von 2014 dankbar: "Ich habe den besten Lehrer."

2018 waren sich beide zum ersten Mal begegnet. "Ich habe sofort gemerkt, dass er ein toller Typ ist. Sehr ruhig und bescheiden" , so Kroos. Er habe in jeder Trainingseinheit alles gegeben, ohne Angst vor irgendetwas zu haben. Kroos imponierte der Youngster, der sich an der Seite des deutschen Taktgebers entwickeln konnte.

Valverde feiert WM-Premiere

Auf der WM-Bühne dribbelt Valverde in Katar zum ersten Mal auf. 2018 gehörte er nicht zum endgültigen WM-Aufgebot, was damals auch einer Knieverletzung geschuldet war. Auch wenn er damals das Turnier verpasste, gehört Valverde mittlerweile zu den erfahrenen Nationalspielern Uruguays. Mit 19 hat er im September 2017 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben und seitdem 44 Länderspiele absolviert.

Am Donnerstag (14.00 Uhr, Livestream bei sportschau.de) muss Valverde gegen Südkorea seine erste WM-Prüfung meistern. Er wird ein Schlüsselspieler der kleinen Fußballgroßmacht Uruguay. Im ganzen Land leben nur etwa so viele Einwohner wie Berlin. Trotz dieser geringen Einwohnerzahl schaffte es Uruguay immer wieder eine schlagkräftige Fußball-Nationalmannschaft zusammenzustellen.

Uruguays Nationalspieler Federico Valverde feiert seine WM-Premiere.

"La Celeste" ist der Stolz eines ganzen Landes. In den nächsten knapp vier Wochen soll Valverde bei seiner WM-Premiere dazu beitragen, dass Uruguay wieder nach den Sternen greift. Mit seinem Timing dürfte nichts schiefgehen.