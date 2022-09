Argentinien schlägt Jamaika Messi feiert 100. Sieg mit Nationalteam Stand: 28.09.2022 08:02 Uhr

Die Serie wird mit Blick auf die WM langsam beängstigend: Argentinien hat das 35. Spiel hintereinander ohne Niederlage bestritten, Lionel Messi feiert ein großes Jubiläum.

Und schon wieder ein Doppelpack: Superstar Lionel Messi hatte erst am Samstag (24.09.2022) beim 3:0 (2:0)-Erfolg des zweimaligen Weltmeisters Argentinien gegen Honduras doppelt getroffen und war einmal mehr der herausragende Spieler der Südamerikaner. Jetzt legte der Angreifer von Paris St. Germain auch beim 3:0 (1:0) gegen Jamaika zwei Tore nach und brach eine weitere Schallmauer in seiner einzigartigen Karriere: Messi feierte seinen 100. Sieg mit der argentinischen Nationalmannschaft.

164 Spiele, 90 Tore

In 164 Spielen für Argentinien kommt der 35-Jährige damit auf 90 Treffer. Messi wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und erzielte zwei Tore (86., 89.). In der 13. Minute hatte Kúlian Alvarez das 1:0 vorgelegt.

Zuvor gegen Honduras traf der frühere Weltfußballer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter (45.+2 Minute) sowie ein weiteres Mal nach dem Seitenwechsel (69.). Die Führung hatte Lautaro Martínez (16.) erzielt.

Letzte Niederlage vor drei Jahren

Durch den standesgemäßen Sieg blieb Argentinien zum 35. Mal in Folge ungeschlagen. Ihre bislang letzte Niederlage kassierte die "Seleccion" 2019 im Copa-America-Halbfinale.

Bei der bevorstehende WM-Endrunden in Katar (20. November bis 18. Dezember) trifft Argentinien in der Vorrundengruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen.

Enorme Alternativen für Scaloni

Das größte "Problem" für Trainer Lionel Scaoli erscheint momentan, seinen grandios besetzten Kader bei Laune zu halten - denn auch Stars wie Angel Di Maria oder Angel Correa sitzen mal auf der Ersatzbank.

Nicht mal im Kader stehen derzeit sogar der Neu-Römer Paulo Dybala oder auch Mauro Icardi, den Paris St. Germain an Galatasaray verliehen hat.