analyse Wieder eine Messi-Gala Argentinien hat das Verlieren verlernt Stand: 24.09.2022 11:28 Uhr

Die Serie wird mit Blick auf die WM langsam beängstigend für die Konkurrenz: Argentinien hat das 34. Spiel hintereinander ohne Niederlage bestritten, Lionel Messi feierte die nächste Gala.

Mit einem Doppelpack war Superstar Lionel Messi beim 3:0 (2:0)-Erfolg des zweimaligen Fußball-Weltmeisters Argentinien gegen Honduras einmal mehr der herausragende Spieler der Südamerikaner. Beim WM-Test in Miami traf der frühere Weltfußballer vom französischen Meister Paris St. Germain vor 64.420 Zuschauern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter (45.+2) sowie ein weiteres Mal nach dem Seitenwechsel (69.). Argentinien war durch Lautaro Martínez (16.) in Führung gegangen.

Letzte Niederlage vor drei Jahren

Durch den standesgemäßen Sieg blieb Argentinien zum 34. Mal in Folge ungeschlagen. Ihre bislang letzte Niederlage kassierte die Seleccion 2019 im Copa-America-Halbfinale.

Am Dienstag (27.09.2022) setzen Messi und Co. in New York gegen Jamaika ihre Vorbereitung auf die bevorstehende WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) fort. Am Golf trifft Argentinien in der Vorrundengruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen.

Enorme Alternativen für Scaloni

Das größte "Problem" für Trainer Lionel Scaoli erscheint momentan, seinen grandios besetzten Kader bei Laune zu halten - denn auch Superstars wie Angel Di Maria sitzen wie gegen Honduras mal auf der Ersatzbank.

Neben Messi und Martínez entschied sich der Coach diesmal für Alejandro Gomez vom FC Sevilla als dritte Spitze. Angel Correa von Atlético Madrid und Julian Alvarez von Manchester City kamen nur als Einwechselspieler zum Zug, Di Maria saß 90 Minuten draußen. Nicht mal im Kader standen der Neu-Römer Paulo Dybala oder auch Mauro Icardi, den Paris St. Germain an Galatasaray verliehen hat.