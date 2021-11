Kanadas Fußballer wussten, wie man den Heimvorteil in der WM-Qualifikation zelebriert. Das Spiel gegen Mexiko am Dienstag (16.11.2021) hatte der Verband nach Edmonton verlegt, bei knackigen neun Grad minus und einem eiskalten Wind, der an diesem Novemberabend durch das Stadion fegte. Am Spieltag lagen Stadt und Stadion noch unter einer 20-Zentimeter-Schneedecke. "The Iceteca" hatten kanadische Medien die Partie deshalb im Vorfeld getauft - in Anlehnung an das berühmte Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, von den klimatischen Bedingungen ungefähr am anderen Ende der Temperaturskala angesiedelt.

Der "Toronto Star" versendete vor dem Anpfiff bei Twitter noch ein Video aus dem Stadion, von Arbeitern, die das Spielfeld von Schnee und Eis befreiten. Dazu gab es einen schönen Gruß in Richtung des Gegners aus der Karibik: "Everything’s fine!"

Sieg gegen Mexiko in der Kältekammer von Edmonton

Die Mexikaner hielten in der Kältekammer von Edmonton eine halbe Stunde lang gut stand. Bis Torhüter Guillermo Ochoa einen Freistoß-Aufsetzer, der auf dem eisigen Untergrund gefährlich schnell wurde, nur nach vorne abprallen lassen konnte und Kanadas Cyle Larin die Führung auflegte. Der Stürmer von Besiktas Istanbul sorgte nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer auch für die Vorentscheidung - und einen anschließenden Jubellauf des kompletten Teams, der erst an einem Schneehaufen vor der Tribüne endete.

Schneeräumarbeiten vor einem WM-Qualifikationsspiel

Die Mexikaner kamen in einer trotz der Temperaturen hitzigen Schlussphase nur noch zum Anschlusstreffer. Am Ende stand ein 2:1 für Kanada, der erste Sieg einer kanadischen Männer-Auswahl gegen Mexiko nach mehr als zwanzig Jahren - zuletzt beim Gold Cup 2000. In der WM-Qualifikation ist es sogar 45 Jahre her, dass Kanada gegen Mexiko gewinnen konnte.