Italien in der WM-Quali - Stolpergefahr für den Europameister

Bloß nicht schon wieder eine Weltmeisterschaft verpassen. In Italiens Presse geht die Angst um. Der "Corriero dello Sport" schlägt bereits Alarm: "Mancini zittert" . Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar will Italien eigentlich wieder um den Titel mitspielen.

Vielen Fans steckt noch Qualifikation zur WM 2018 in den Knochen. In einer Gruppe mit Spanien verpasste die "Squadra Azzurra" damals erst das direkte WM-Ticket. In den Playoffs verloren die Italiener dann knapp gegen Schweden. Aus der Traum von der WM in Russland.

Punktgleich mit der Schweiz

Das soll der Mannschaft um Trainer Roberto Mancini nicht noch einmal passieren. Im vorletzten Gruppenspiel gegen die Schweiz am Freitag (12.11.2021) muss ein Sieg her, um die beste Ausgangslage im Kampf um das direkte WM-Ticket zu haben.

Direkt für die Fußball-WM 2022 qualifizieren sich nur die zehn Gruppensieger. In den Playoffs werden die letzten drei WM-Startplätze ausgespielt. Um die kämpfen die Gruppenzweiten und die besten Gruppensieger der Nations League, die nicht schon Erster oder Zweiter in ihrer Quali-Gruppe geworden sind.

Wichtiges Spiel um den Gruppensieg

"Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel ist. Wir müssen ruhig bleiben und dürfen uns nicht zu sehr unter Druck setzen" , sagt Roberto Mancini.

Sollte seine Mannschaft gegen die punktgleichen Schweizer verlieren, wäre ein Gruppensieg unwahrscheinlich. Damit würde das direkte WM-Ticket in weite Ferne rücken. Für den noch im Juli gefeierten Europameister wäre das ein schwerer Schlag. Denn nach der Erfahrung aus der vergangenen WM-Qualifikation möchte man keinesfalls noch einmal den Weg über die Playoffs gehen.

Denn am letzten Spieltag erwartet die Schweiz mit Bulgarien der vermeintlich leichtere Gegner, während die Italiener gegen Nordirland ran müssen.

Schwierige Phase nach EM-Triumph

Die Euphorie rund um die EM-Helden ist in den vergangenen Monaten etwas verflogen. Gegen Spanien ist in der Nations League die beeindruckende Serie von 37 Spielen ohne Niederlage gerissen. Insgesamt gewann Italien nach der EM nur zwei von fünf Spielen.

Das Hinspiel gegen die Schweiz endete 0:0. Grund genug, vorgewarnt zu sein. In der EM-Gruppenphase hatte die "Squadra Azzurra" auf ihrem Weg zum Titel noch mit 3:0 gewonnen.

Personalsorgen auf beiden Seiten

Beim Wiedersehen würde den Italienern ein deutlicher Sieg helfen, um die besten Chancen auf das WM-Ticket zu haben. Personell muss der Trainer allerdings einige Hiobsbotschaften verkraften.

Top-Torjäger Ciro Immobile fällt genau wie Mittelfeldspieler Marco Verratti aus. Beides wichtige Spieler in Mancinis System. Auch auf Abwehrchef und Urgestein Giorgio Chiellini muss Mancini verzichten. Daneben fehlen auch Lorenzo Pellegrini und Nicolo Zaniolo.

Die italienische Zeitung "Tuttosport" spricht aufgrund der vielen Ausfälle von einem "Drama" für Roberto Mancini, der schon durch Immobiles Ausfall "einen Eckpfeiler seiner Mannschaft verloren" habe, wie das Blatt schreibt.

Hoffnung für Italien: Auch die Schweizer sind personell gebeutelt. Die Mönchengladbacher Breel Embolo und Nico Elvedi fallen ebenso aus wie Torhüter Gregor Kobel von Borussia Dortmund. Auch auf Kapitän Granit Xhaka muss Trainer Murat Yakin verzichten. Am Wochenende haben sich dazu die Mittelfeldspieler Christian Fassnacht und Steven Zuber verletzt und mussten die Länderspielreise absagen.

Gipfeltreffen in Rom

Trotzdem wird es für die Italiener gegen die Schweiz nicht einfach. Das Team um den neuen Nationaltrainer Yakin hat nur eines der vergangenen 36 WM-Quali-Matches verloren und wird auf Sieg spielen.

Aber die Italiener wollen das direkte WM-Ticket diesmal unbedingt lösen. Damit die sie nicht wieder stolpern wie in der Quali zur WM 2018. Eine weitere WM vor dem Fernseher will in Italien jedenfalls niemand erleben.

Stand: 10.11.2021, 09:18