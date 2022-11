WM-Konstellation nach dem 2. Spieltag Gruppe D: Wer fliegt? Wer bleibt? Stand: 26.11.2022 20:05 Uhr

Wer kommt bei welchem Ergebnis ins Achtelfinale? Das sind die Konstellationen nach dem 2. Spieltag in der Gruppe D.

Eines steht bereits fest: Titelverteidiger Frankreich ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und steht nach zwei Spielen und zwei Siegen bereits frühzeitig im Achtelfinale der WM 2022 in Katar. Doch wie ist die Ausgangsposition für die anderen Teams der Gruppe D?

Wer hat welche Achtelfinal-Chancen?

Beste Chancen hat Australien. Das Team aus Down Under liegt nach seiner Auftakt-Pleite gegen Frankreich (1:4) und dem Erfolg gegen Tunesien (1:0) mit drei Zählern auf Rang zwei der WM-Vorrundengruppe D. Bei einem Sieg im dritten Spiel gegen Dänemark wären die "Socceroos" sicher im Achtelfinale.

Bei einem Remis blieben die Australier definitiv vor den Dänen und stünden unter den besten 16, wenn Tunesien nicht zeitgleich gegen Frankreich gewinnt. Siegen die Nordafrikaner indes, reicht Australien aufgrund des Torverhältnisses ein Punkt nicht. Damit wären sie ebenso raus wie bei einer Pleite gegen die Skandinavier.

Obwohl noch sieglos sieht es für Dänemark gar nicht so schlecht aus. Die Rechnung ist ganz einfach: Australien schlagen und die "Socceroos" damit überflügeln, während gleichzeitig Tunesien nicht gegen Frankreich gewinnen darf. Siegen sowohl die Skandinavier als auch die Nordafrikaner, kommt es auf das Torverhältnis an. Bei Dänemark lautet es bisher 1:2, bei Tunesien 0:1. Bei einem Remis oder einer Pleite gegen Australien ist für die Dänen indes nach der Vorrunde Schluss.

Am schwierigsten ist die Lage in der Gruppe D für Tunesien, das bisher einen Punkt auf dem Konto hat. Es muss gegen Frankreich gewinnen, will es ins Achtelfinale einziehen. Gleichzeitig darf Australien nicht gegen Dänemark siegen.

Bei meinem Remis in der Parallelpartie und einem eigenen Sieg ist Tunesien aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Australien auf jeden Fall weiter. Siegt Dänemark, das ebenfalls einen Zähler aufweist, gegen Australien, wären die Skandinavier und Tunesien beide bei vier Punkten. In diesem Fall würde die Tordifferenz übers Weiterkommen entscheiden. Bei einem Remis oder einer Pleite gegen Frankreich ist das Turnier für Tunesien frühzeitig beendet.