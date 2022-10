FIFA WM 2022 - Teamcheck Ghana - alles kommt auf Otto Addo an Stand: 25.10.2022 08:36 Uhr

Ghana ist wahrscheinlich der größte Talentepool im afrikanischen Fußball. Die Nationalmannschaft konnte selten davon profitieren. Bringt Otto Addo die "Black Stars" bei der WM auf Kurs?

Von Olaf Jansen

Der Trainer

Chancen, die sich bieten, sollte man nutzen. Diese Regel gilt auch und vor allem für Fußballtrainer. Und so musste Otto Addo nicht lange überlegen, als Ghanas Fußballverband an ihn herantrat und anfragte, ob er womöglich bereitstünde, die Nationalmannschaft in den Qualifikationsspielen für die WM 2022 zu betreuen. Im Hauptberuf ist der gebürtige Hamburger Addo bei Borussia Dortmund als Verbindungsmann zwischen Nachwuchs- und Profiabteilung beschäftigt - man schätzt ihn dort wegen seiner authentischen Art und seinem guten Zugang zur Jugend.

In Ghanas Nationalteam hatte Addo lange quasi nebenberuflich als Gegner-Scout gearbeitet, ehe man seine Qualitäten für das höchste Traineramt erkannte. Addo führte das Team erfolgreich durch die beiden schweren Quali-Spiele gegen den großen Nachbarn Nigeria und ist nun tatsächlich bei der WM an vorderster Stelle dabei. Eine Geschichte, an die er vor zwei Jahren selbst sicherlich noch keinen Gedanken verschwendet hätte. Man muss die Chancen nutzen.

Der Star

Ob André Ayew bei der WM tatsächlich noch einmal die Rolle des ghanaischen Stars wird einnehmen können, mag fraglich sein. Groß ist die Kritik an dem ältesten Sohn von Abedi Pele nach einigen durchwachsenen Spielen in der Nationalmannschaft, die der 32-Jährige bis zuletzt doch stets als Kapitän aufs Feld geführt hat.

Taktgeber - wie lange noch? Andre Ayew

Ayew wird nicht jünger, zudem spielt er nun seit einigen Jahren Klubfußball auf eher niedrigem Niveau in der katarischen Liga bei Al Sadd. Ayew war schon 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien dabei, gemeinsam mit seinem Bruder Jordan Ayew hat er in den letzten Jahren die Struktur und Hierarchie bei den Black Stars geprägt. Es wird spannend sein zu beobachten, ob und wie weit Trainer Otto Addo diese Hierarchie schon bei der WM brechen wird. Oder ob Jungs wie Daniel Amartey (Leicester) und Thomas Partey (Arsenal) mit ihrer Erfahrung aus der englischen Premier League übernehmen.

Players to watch

Ransford-Yeboah Königsdörffer hatte bei seinem Debüt im Kreis des ghanaischen Nationalteams die Lacher auf seiner Seite. Beim Trainingslager der "Black Stars" im französischen Seebad Deauville im September führte sich der Profi des Hamburger SV mit einer abendlichen Tanzeinlage als Mitglied der Gruppe ein. Der 21-Jährige, der als Sohn eines Ghanaers und einer Deutschen in Berllin geboren wurde, landete über die Hertha-Jugend und Dynamo Dresden 2022 beim HSV, wo er glänzend durchstartete und von Ghanas Trainer Otto Addo ganz schnell in die Nationalmannschaft berufen wurde. Man darf gespannt sein, ob der trickreiche Flügelmann schon bei der WM auf sich aufmerksam machen kann.

Blitz-Karriere: Ransford-Yeboah Königsdörffer

Vielleicht glänzt er dort gemeinsam mit Mohammed Kudus. Der 22 Jahre alte Mittelfeldmann wechselte 2020 für rund neun Millionen Euro vom FC Nordsjaelland zu Ajax Amsterdam und befindet sich nach zwei auch wegen mehrerer Verletzungspausen durchwachsenen Jahren aktuell auf dem besten Weg, den Durchbruch zu schaffen. Borussia Dortmund soll schon die Angel ausgeworfen haben, möglich erscheint ein Wechsel in die Bundesliga bereits im Winter-Transferfenster. Wenn er nach der WM für den BVB noch bezahlbar ist…

Besonderes

Otto Addo hat seit seiner Amtsübernahme eine ganze Menge bis dato kaum im Fokus stehender Profis auf dem Radar, die aufgrund ghanaischer Wurzeln für sein Team spielberechtigt sind. Auch und gerade in den deutschen Ligen ist er dabei fündig geworden. Daniel Kyereh, der letzte Saison für den FC St. Pauli groß aufspielte und heute beim SC Freiburg unter Vertrag steht, war quasi der Erste, den er holte. Es folgten Christopher Antwi-Adjei vom VfL Bochum und der HSVer Stephan Ambrosius, der in der U21 noch für Deutschland gespielt hatte und momentan an den Karlsruher SC ausgeliehen ist.

Nun kam noch Ransford Königsdörffer vom HSV dazu - gut möglich, dass Ghana mit einer ganzen Handvoll Bundesliga-Profis ins erste WM-Spiel starten wird.

WM-Chancen

Es war schon immer so und ist auch diesmal nicht anders: In Ghanas Fußball finden sich einige der größten afrikanischen Fußballtalente. Das kleine westafrikanische Land ist bekannt dafür, Jahr für Jahr einen ganzen Schwall von natürlichen Fußballbegabungen in den Fußballmarkt zu spülen. Nur: Für das Nationalteam ist bisher viel zu wenig an greifbaren Erfolgen dabei herausgesprungen.

Die "Black Stars" scheiterten gerade bei großen Turnieren stets an administrativen Problemen und oft daraus folgenden Streitigkeiten innerhalb des Teams. Es wird entscheidend sein, ob Otto Addo derlei Schwierigkeiten von seinen Jungs fernhalten kann und sie zu einem funktionierenden Team zusammenschweißt. Denn mit den Gruppengegnern Portugal, Südkorea und Uruguay scheint man auf Teams auf Augenhöhe zu treffen. Alles ist hier vorstellbar: Souveränes Weiterkommen ebenso wie sang- und klangloses Ausscheiden nach den Gruppenspielen.