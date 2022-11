FIFA WM 2022 Warum die ARD über die Fußball-WM in Katar berichtet Stand: 14.11.2022 08:43 Uhr

Katar ist kein demokratischer Staat, es gibt keine freie Presse und Berichte über Tausende tote Gastarbeiter. Trotzdem berichtet die ARD auf mehreren Ausspielwegen von der Fußball-WM 2022. Hier erfahrt ihr, warum.

Warum überträgt die ARD ein WM-Turnier, in dessen Vorbereitungszeit mehrere Tausend Menschen gestorben sind?

Im Zusammenhang mit der WM berichten wir seit Jahren über die unhaltbaren Zustände und Verhältnisse auf den Baustellen in Katar, ebenso wie über gesellschaftspolitische Missstände im Gastgeberland der WM. Diese Berichterstattung haben wir in den vergangenen zwölf Monaten nochmal intensiviert und werden die Entwicklungen in Katar auch während des Turniers weiter intensiv beobachten. Wir sind der Überzeugung, dass kritische Berichterstattung ein wichtiger Hebel sein kann, Verbesserungen in Katar anzustoßen oder zu beschleunigen.

Wie kann die ARD kritisch berichten, wenn sie nicht überall filmen darf?

Wie rigoros die Einschränkungen unserer Dreharbeiten vor Ort tatsächlich sein werden, ist noch nicht vollständig abzusehen. Erste Ziele wurden aber schon erreicht, zum Beispiel was Dreharbeiten in privaten Wohnungen und Häusern angeht. Zur Einordnung: Einschränkungen der Drehmöglichkeiten, beispielsweise bei sicherheitsrelevanten Einrichtungen, sind weltweit eher die Regel als die Ausnahme.

Wir wissen: Diese WM ist sicherlich kein normales Sportereignis. Wir setzen uns, wo wir sie gefährdet sehen, für eine freie Berichterstattung ein. Im Vorfeld haben wir bereits enge Kontakte zu Korrespondent:innen in der Region und zu internationalen NGOs geknüpft, um die Basis für eine unabhängige Berichterstattung zu legen.

Wie bereitet sich die ARD auf Überwachungen vor?

Für unsere Kolleg:innen wird die Arbeit in Katar sicherlich eine große Herausforderung. Ähnliche Überwachungsszenarien gab es zuletzt auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Das macht es nicht besser, zeigt aber, dass wir mit schwierigen Verhältnissen vor Ort Erfahrung haben und uns nicht sofort einschüchtern lassen.

Wie werden die Themen Greenwashing und fehlende Nachhaltigkeit behandelt?

Wir berichten kritisch über die Auswirkungen der WM auf die Klimabilanz Katars. Genau wie bei anderen politischen und gesellschaftspolitischen Themen haben wir uns entschlossen, nicht wegzuschauen, sondern genau hinzusehen. Beispielsweise decken wir in unserem investigativen Feature "Katar - WM der Lügen" (ab 13.11. in der ARD Mediathek) auf, wie dreist und mit welchen Mechanismen bei dieser WM Greenwashing betrieben wird.