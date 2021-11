WM-Qualifikation - So laufen die Playoffs

Halbfinale jeweils zwischen Topf eins und zwei

Das Prozedere ist kompliziert: Die Teams werden anhand ihres Abschneidens in der Qualifikation in zwei Töpfe aufgeteilt.

In drei K.O.-Gruppen ermitteln dann jeweils vier Teams einen WM-Teilnehmer. In den Halbfinals trifft ein Team aus Lostopf eins auf ein Team aus Lostopf zwei. Es findet nur ein Spiel statt, Heimrecht hat das Team aus Lostopf eins. In den Finals wird dann der WM-Fahrer ermittelt.

Italien könnte im Finale auf Portugal treffen

Durch die verschiedenen Lostöpfe ist es nicht möglich, dass zum Beispiel Portugal im Halbfinale auf Italien trifft. Im Finale könnten aber zwei Mannschaften aus Topf eins gegeneinander spielen. Einzige Einschränkung: Die Ukraine und Russland können einander nicht zugelost werden.

Auslosung Ende November, Entscheidungen im März

Die Auslosung findet am 26. November statt. Die Halbfinals werden am 24. und 25. März gespielt, die Finals am 29. März.