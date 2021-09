WM-Qualifikation: England ungefährdet, Gulacsi verletzt

Belgien - Tschechien (20.45 Uhr)

Gruppe I:

England - Andorra 4:0 (1:0)

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Vize-Europameister England kann allmählich für die WM 2022 planen. Jesse Lingard (18./78.), der erst im zweiten Durchgang eingewechselte Kapitän Harry Kane (72./Foulelfmeter) und Youngster Bukayo Saka (85.) trafen für die in allen Belangen überlegenen Engländer.

Die Mannschaft von Teammanager Gareth Southgate führt die Tabelle der Gruppe I mit 15 Punkten souverän an, am Mittwoch (20.45 Uhr) kommt es in Warschau zum Topspiel gegen Polen.

Albanien - Ungarn 1:0 (0:0)

Überraschung durch die Albaner: Armando Broja (87.) erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer. Ungarns Torwart Peter Gulacsi von RB Leipzig hatten in der ersten Halbzeit das Knie eines Gegenspielers an den Kopf bekommen und musste sich behandeln lassen. Er spielte noch 17 Minuten weiter, wurden in der Halbzeitpause aber ausgewechselt.

San Marino - Polen (20.45 Uhr)

Gruppe J:

Island - Nordmazedonien 2:2 (0:1)

Nordmazedonien gab eine 2:0-Führung noch aus der Hand und muss sich mit einem Punkt begnügen. Darko Velkovki (11.) brachte die Gäste in Reykjavik in Führung. Der Abwehrspieler profitierte von einem Fehler von Torhüter Alex Runarsson, der den Ball unter seinem Körper durchrutschen ließ. Ezgjan Alioski (54.) erhöhte kurz nach der Pause. Beim Anschlusstreffer durch Brynjar Bjarnason (78.) patzte Keeper Stole Dimitrievski. Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Andri Gudjohnsen (84.) glich noch aus.

Deutschland - Armenien (20.45 Uhr)

Rumänien - Liechtenstein (20.45 Uhr)

Weitere Spiele am Sonntag:

Gruppe B:

Kosovo - Griechenland (20.45 Uhr)

Spanien - Georgien (20.45 Uhr)

red/sid/dpa | Stand: 05.09.2021, 19:09