UEFA erlaubt 30 Prozent, das will Albaniens Verband ausschöpfen

Albanien spielt am Donnerstag (25.03.2021) in Andorra, am Sonntag gegen England und am Mittwoch der kommenden Woche in San Marino. 6.500 Menschen könnten einer Rechnung des Verbandes zufolge beim Spiel gegen England am Sonntag (28.03.2021) in der National-Arena in Tirana ins Stadion kommen. Das wären rund 30 Prozent der Gesamtkapazität des Stadions.

In dem modernen, 2019 fertig gestellten Stadion, finden bei Fußballspielen rund 22.000 Menschen Platz. In dem Stadion soll 2022 das erste Endspiel der neuen UEFA Europa Conference League stattfinden, dem künftigen dritten Wettbewerb unterhalb von Champions League und Europa League.

Die UEFA lässt seit Anfang Oktober 2020 bei internationalen Spielen in ihrem Gebiet grundsätzlich den Eintritt von Fans bis zu einer Grenze von 30 Prozent der Kapazität wieder zu. Dabei müssen der UEFA zufolge bestimmte Hygienemaßnahmen wie Abstandsregeln und eine Maskenpflicht eingehalten werden, Gästefans sind nicht erlaubt.