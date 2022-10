WM 2022 in Katar WM 2022 - Alle wichtigen Infos zum Turnier in Katar Stand: 21.10.2022 12:12 Uhr

Am 20. November startet die WM 2022 in Katar. Um wie viel Uhr sind die Spiele? Wo wird die WM gezeigt? Wann spielt Deutschland?

Wann startet die WM 2022?

Am Sonntag den 20. November beginnt in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Das Eröffnungsspiel bestreitet Gastgeber Katar gegen Ecuador um 17 Uhr deutscher Zeit.

Wann ist das WM-Finale 2022?

Das Finale findet am Sonntag den 18. Dezember um 16 Uhr deutscher Zeit statt. Die ARD überträgt live.

Warum findet die WM im Winter statt?

Im Gastgeberland Katar sind die Temperaturen im Sommer zu hoch. Im Juli liegen die Tageshöchsttemperaturen teilweise um die 45 Grad. Deswegen hat die FIFA beschlossen, die WM im Winter auszutragen. Dann liegen die Temperaturen beispielsweise in der Hauptstadt Doha bei etwas über 20 Grad.

Wer zeigt die WM-Spiele im TV?

ARD, ZDF und Magenta übertragen die WM-Spiele für den deutschen Markt. Die ARD überträgt insgesamt 24 Spiele live auf allen Ausspielwegen, darunter am Mittwoch, 23. November (14 Uhr) Deutschland gegen Japan sowie am Donnerstag, 1. Dezember (20 Uhr) das letzte und vielleicht entscheidende deutsche Gruppenspiel gegen Costa Rica. Außerdem sind drei Achtelfinal-Begegnungen, ein Viertelfinale, ein Halbfinale sowie das Finale live im Ersten sowie auf sportschau.de und in der ARD Mediathek zu sehen.

Das ZDF zeigt unter anderem das Eröffnungsspiel und das Gruppenspiel Deutschland gegen Spanien am 27. November.

Um wie viel Uhr sind die Spiele?

In der Vorrunde finden die ersten beiden Spiele jeder Gruppe entweder um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr oder 20 Uhr statt - alles deutscher Zeit. Am dritten Spieltag der Vorrunde werden die Partien der vier Gruppengegner jeweils gleichzeitig um 16 Uhr oder um 20 Uhr ausgetragen.

Wann spielt Deutschland in Katar?

Die DFB-Elf hat ihre drei Vorrundenspiele am Mittwoch den 23.11. um 14 Uhr gegen Japan, am Sonntag den 27.11. um 20 Uhr gegen Spanien und am Donnerstag den 01.12. um 20 Uhr gegen Costa Rica. Sollte Deutschland das Achtelfinale erreichen, wäre das am 05. oder 06. Dezember.

Wie viele Mannschaften spielen in Katar mit?

Insgesamt 32 Mannschaften treten in acht Gruppen bei der WM an. Die ersten beiden aus jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. Titelverteidiger ist Frankreich.