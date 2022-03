Nach Remis gegen Nigeria - Ghana für WM-Endrunde qualifiziert

Am Dienstag (29.03.2022) musste Ghana lange zittern, am Ende reichte dem Team von Nationaltrainer Otto Addo dank der Auswärtstorregel aber ein 1:1 (1:1). Im Hinspiel in Ghana hatten sich beide Länder torlos remis getrennt.

Im Rückspiel hatte Kapitän Thomas Partey Ghana früh in Führung gebracht (10. Spielminute), ehe Nigerias William Troost-Ekong per Strafstoß den Ausgleich erzielte (22.).