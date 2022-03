FIFA-Kongress in Katar: Entscheidung über Russland, Debatte über Menschenrechte

Die Vertreter von bis zu 211 FIFA-Mitgliedern kommen am Donnerstag (31.03.2022, 10 Uhr MESZ) im Doha Exhibition & Convention Center zusammen. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird bei der Veranstaltung in Katars Hauptstadt mit einer Delegation anwesend sein und möglicherweise mit darüber entscheiden, ob der russische Verband suspendiert wird.

Bislang sind nur russische Teams von Wettbewerben ausgeschlossen, nicht aber der Verband. Das könnte sich nun ändern. Punkt 4 auf der Tagesordnung der Veranstaltung lautet: "Suspendierung oder Ausschluss eines Mitgliedsverbands" . Damit könnten Russland, 2018 noch Gastgeber der FIFA-WM, wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine weitere sportliche Sanktionen bevorstehen.

Suspendierung Russlands bedarf einer Dreiviertelmehrheit

Am 27. Februar wollte die FIFA Russlands Teams zunächst als "Fußballverband aus Russland" und nicht mehr als "Russland" teilnehmen lassen. Angesichts der Boykottdrohungen von Polen, Schweden und Tschechien in der WM-Qualifikation sprach der FIFA-Ratsausschuss einen Tag später gemeinsam mit dem UEFA-Exekutivkomitee die Strafe aus, dass alle Teams aus Russland "bis auf Weiteres" ausgeschlossen werden. Der FIFA-Rat bestätigte diese Entscheidung am Mittwochabend.

Eine Anfrage der Sportschau, ob es beim Kongress eine Abstimmung über eine Suspendierung von Russlands Verband geben werde oder ob es bei dem Tagesordnungspunkt um eine Verlängerung der aktuellen Sanktion gehe, beantwortete die FIFA zunächst nicht. Für eine Suspendierung des Verbands wäre eine Dreiviertelmehrheit unter den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedsverbänden notwendig.

Russland war vor dem Internationalen Sportgerichtshof mit Anträgen auf eine vorläufige Aussetzung der Suspendierungen seiner Teams in FIFA und UEFA gescheitert und konnte so nicht an den Playoffs der europäischen WM-Qualifikation teilnehmen. Zuletzt bewarb sich der russische Verband für die Ausrichtung der EM 2028 oder der EM 2032 bei der UEFA, die ebenfalls nur die Teams, aber nicht den Verband aus Russland suspendiert hatte.