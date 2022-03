" Ich finde es lächerlich, dass wir in einem Land spielen werden, um - wie die FIFA sagt - den Fußball dort zu entwickeln, indem man dort ein Turnier austrägt ", äußerte van Gaal bei einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft Kritik an der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. " Das ist Bullshit! Es geht um Geld, um kommerzielle Interessen. Darum geht es der FIFA. "

Die Niederlande spielen am Samstag (26.03.2022) in Amsterdam gegen Dänemark und empfangen dort am darauf folgenden Dienstag (29.03.2022) die deutsche Mannschaft.

Van Gaal, von 2009 bis 2011 Trainer von Bayern München, befindet sich in seiner dritten Amtszeit als Bondscoach. Die Niederlande qualifizierten sich als Gruppensieger für das Turnier in Katar, das vom 21. November bis 18. Dezember ausgetragen werden soll. Die Auslosung der Endrunde ist am 1. April vorgesehen. Der 70-Jährige kündigte an, sein Amt nach dem Turnier aufzugeben. Der KNVB führt derzeit Gespräche mit Vorgänger Ronald Koeman, der van Gaal nach der WM als Nationaltrainer beerben soll.