Gemäßigter Ton

Aus eigener Kraft können es die Türken zwar nicht mehr nach Katar schaffen, aber eine kleine Chance bleibt ihnen. Aus den verbleibenden zwei Spielen gegen Gibraltar und in Montenegro braucht die Türkei nun zwei Siege und muss zudem auf einen Patzer der Norweger am letzten Spieltag in den Niederlanden hoffen.

Wurde der 58 Jahre alte Kuntz nach dem 1:1 gegen Norwegen noch teilweise verhöhnt ( "Die deutsche Impfung hat nicht gewirkt" ), so wurde nun in den Printmedien ein gemäßigter Ton angeschlagen. " Kuntz braucht Zeit und Geduld. In nur zwei Spielen hätte er dennoch die Aufstellung, die Spielerauswahl, die Spielzüge verändern und seinen Unterschied zeigen können" , hieß es in der Sportzeitung "Fotomac".

Die Tageszeitung "Takvim" kritisierte zwar, dass die Mannschaft kein System habe, befand aber: " Das Fußballglück war auf unserer Seite." Es ging auch noch mit ein wenig mehr Pathos. " Wir haben schlecht gespielt, wir können sagen, wir sind gestorben und wieder auferstanden", schrieb ein Kolumnist der Tageszeitung "Sabah", die dann auch feststellte: "Es ist nicht vorbei, bis die Türkei sagt, dass es vorbei ist." Und Hürriyet schrieb: " Wir haben noch Hoffnung" .

dpa/sid | Stand: 12.10.2021, 12:56