WM-Qualifikation - Ärger nach Neuansetzung von Brasilien gegen Argentinien

Laut einer am Montag (14.02.2022) verbreiteten Mitteilung des Fußball-Weltverbandes FIFA wird er bestimmen, wo und wann das Duell zwischen den Erzrivalen wiederholt wird. Eine Austragung an einem neutralen Ort in einem anderen Land als Brasilien scheint also möglich.

Die Partie der inzwischen für das Turnier in Katar qualifierten Mannschaften von Brasilien und Argentinien war am 5. September 2021 in São Paulo nach wenigen Minuten zunächst unterbrochen und dann abgebrochen worden.