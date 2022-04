FIFA-Kritikerin Klaveness sucht "starke Allianz" mit DFB

Außerdem wolle man sich gemeinsam für die Rechte von Angehörigen der LGBTQ+-Szene einsetzen. Neuendorf und die neue DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich seien bereits nach ihrem Auftritt in Doha auf sie zugekommen und " haben ihre Unterstützung und Wärme zum Ausdruck gebracht ", berichtete Klaveness. Auch sei der DFB der erste Verband gewesen, " der mich angerufen hat, als ich wieder zu Hause in Norwegen war, und um ein ausführliches Gespräch gebeten hat. Dafür bin ich sehr dankbar ".

Neuendorf befürwortet Hilfsfonds für Familien verstorbener WM-Arbeiter