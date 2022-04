USA gegen Iran - das politisch brisanteste Duell der WM

Am 29. November treffen der Iran und die USA in der Gruppe B aufeinander. Zwischen beiden Ländern gibt es enorme politische Spannungen, unter anderem wegen des iranischen Atomprogramms. Aktuell stand ein neues Atomabkommen mit dem Iran kurz vor Abschluss. Überraschend wurden die Gespräche in Wien Mitte März aber ausgesetzt - weil Russland wegen des Ukraine-Kriegs Last-Minute-Forderungen stellt.

Der Konflikt schwelt bereits seit dem Ende der 1970er Jahre. Der ehemalige Präsident George W. Bush bezeichnete das Land einst als Teil der "Achse des Bösen". Für die iranischen Machthaber wiederum verkörpern die USA den westlichen Imperialismus.