Flick ändert gegen Island einmal: Gündogan in der Startelf

Im WM-Qualifikationsspiel in Reykjavik gegen Island kommt nur Ilkay Gündogan neu in die Startelf der Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler von Manchester City ersetzt den Dortmunder Marco Reus, der wegen Knieproblemen gar nicht mit nach Island gereist ist. Der ehemalige Bayern-Coach Flick setzt damit erneut auf einen starken Münchner Block mit sechs Akteuren.

Die gegen Armenien wegen Krankheit beziehungsweise Verletzung fehlenden Kai Havertz und Robin Gosens sitzen zunächst auf der Ersatzbank. Angeführt wird die deutsche Elf wieder von Torwart Manuel Neuer als Kapitän. Flick will am sechsten von zehn Spieltagen mit einem weiteren Erfolg die Tabellenführung in Gruppe J festigen.

1 Neuer - 23 Hofmann, 15 Süle, 2 Rüdiger, 4 Kehrer - 6 Kimmich, 8 Goretzka - 10 Gnabry, 21 Gündogan, 19 Sane - 9 Werner.

dpa | Stand: 08.09.2021, 19:42