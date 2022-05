Chile legt bei FIFA Beschwerde gegen Ecuador ein

Spiele mit Beteiligung Castillos möglicherweise nicht gewertet

Sollten sich die Vorwürfe der Chilenen als wahr herausstellen, könnte dies unter Umständen Auswirkungen auf die WM haben. Einem Bericht der "New York Times" zufolge zielt die Beschwerde Chiles darauf ab, dass die FIFA die acht Qualifikationsspiele, an denen Castillo beteiligt war, als Siege für die jeweiligen Gegner Ecuadors wertet. Damit könnte Ecuador seinen Platz für die Weltmeisterschaft verlieren und Chile nachrücken.

" Schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei der Registrierung von Spielern sind nicht akzeptabel, vor allem wenn es um eine Weltmeisterschaft geht ", hieß es in der Mitteilung des chilenischen Verbandes. " Auf und neben dem Spielfeld muss Fairplay herrschen. "

Verband aus Ecuador weist Vorwürfe zurück

Um die tatsächliche Herkunft von Castillo wird seit Jahren debattiert. Sein Ex-Klub Emelec bestätigte, das Talent als Jugendspieler wegen Zweifeln an dessen Identität abgegeben zu haben. Im vergangenen Jahr ordnete die ecuadorianische Justiz schließlich an, dass Castillo eine neue Geburtsurkunde mit Geburtsort in Ecuador ausgestellt wird. Erst danach wurde er in den Nationalkader für die Qualifikationsspiele für die WM in Katar berufen. "Bei internationalen Wettbewerben dürfen wir kein Risiko eingehen" , sagte damals der Vizepräsident des ecuadorianischen Fußballverbandes, Carlos Manzur.

Der Verband Ecuadors wies die Vorwürfe aus Chile zurück und sprach von "unbegründeten Gerüchten". Man habe das WM-Ticket "rechtmäßig auf dem Platz" gelöst. Die Unterlagen seien "ordnungsgemäß", alle Regularien eingehalten worden.

Castillo: "Heuchler und dumme Menschen"

Auch Byron Castillo reagierte, in einem äußerst emotionalen Post bei Instagram. Castillo klagte über "Heuchler", "dumme Menschen" und "Parasiten, die gerne andere verletzen". Und "jetzt bin ich der Bösewicht, über den alle reden", schrieb er und beendete seine Attacke mit einem Foto, das die Chilenen am Tag des WM-Eröffnungsspiels zu Hause auf der Couch zeigt. Der Fernseher läuft - und Castillo jubelt.

Quelle: sid/dpa