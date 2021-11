Armenien und Mchitarjan - zerrissen im Kaukasus

Spiel ohne sportliche Bedeutung

Das Spiel gegen Deutschland am Sonntag (14.11.2021) ist nun schließlich für beide Seiten ohne Bedeutung. Ein Sieg gegen Nordmazedonien am Donnerstag wäre die Voraussetzung gewesen, um sich als Tabellenzweiter für die Playoffs zu qualifizieren, bei denen es um Startplätze für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar geht. Aber Armenien verlor - 0:5.

Von dem Plakat am Kassenhäuschen, auf dem die beiden Spiele im November angepriesen werden, lacht Nationalspieler Khoren Bayramyan, der für den FK Rostov in Russland spielt. Drei Kollegen werben auf der Homepage des Verbandes für den Online-Fanshop, und keiner von ihnen ist Henrich Mchitarjan.

Es geht um eine Suche

Der beste Fußballer des Landes, der Kapitän der Nationalmannschaft, einer der ganz wenigen Superstars des Sports in Armenien, er fehlt auch auf den Werbeplakaten in Jerewan.

Fast die Hälfte der knapp drei Millionen Einwohner Armeniens wohnt in der Hauptstadt. "Die ehemalige Sowjetrepublik Armenien ist ein Staat in der gebirgigen Kaukasusregion zwischen Asien und Europa" , beginnt der Eintrag bei Wikipedia über die Heimat Mchitarjans.

In diesem Satz steckt viel über das Land und um ein Spannungsverhältnis, um eine Suche geht es auch beim Fußballer.

Widersprüchliche Aussagen

An der verstopften Ringstraße, die um den Stadtkern Jerewans geht, sitzt der armenische Fußballverband. Zwei Sicherheitskräfte im Foyer verweisen auf Alex, der Englisch spreche. "Frau Tashchyan arbeitetet hier nicht mehr, schon seit drei, vier Jahren nicht" , sagt Alex.

Merkwürdig, denn der Pressesprecher des Verbandes FFA hatte per Mail geantwortet, dass Tashchyan nicht zu sprechen sei, weil sie " in den vergangenen Tagen unterwegs " gewesen sei.

Marina Tashchyan ist die Mutter von Henrich Mchitarjan. Ihr Mann Hamlet war ein guter Fußballer, verdiente auch in Europa Geld. Er starb 1996 an einem Hirntumor.

Sie habe den Job bei der FFA nur bekommen, weil sie die Frau des berühmten Fußballers gewesen sei, und das gehe nicht, habe ein neuer Verbandspräsident vor ein paar Jahren gesagt. Da habe Frau Tashchyan, die auch für den europäischen Verband UEFA gearbeitet habe, gehen müssen, sagt Gevorg Ghazaryan. Jetzt kümmere sie sich zusammen mit ihrer Tochter Monika, die auch heute noch für die UEFA arbeite, vor allem darum, das Geld von Henrich zu verwalten.

"Wir haben nichts"

Gevorg Ghazaryan arbeitet für den armenischen Fernsehsender, der am Sonntag das Spiel übertragen wird. Er sei auch ein Fotograf, inzwischen arbeite er nur noch für das Ressort Sport.

Früher berichtete er von der Front, der Kriegsfront. Der Konflikt um Bergkarabach, ein von Armeniern beanspruchtes und bewohntes Gebiet auf dem Territorium des verfeindeten Aserbaidschan, ist ein Jahrzehnte alter Brandkrieg. Im November 2020 wurde ein Waffenstillstand geschlossen, der von Russland kontrolliert werden soll. Aber es gibt immer wieder Berichte über kleinere Gefechte, Verschleppungen und Gräueltaten.