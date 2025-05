Vor zehn Jahren FIFA-Skandal 2015 - als die Handschellen klickten Stand: 27.05.2025 10:53 Uhr

Vor zehn Jahren klickten bei der FIFA die Handschellen, mehrere Funktionäre wurden in einem Schweizer Luxushotel verhaftet. Der 27. Mai 2015 hatte weitreichende Folgen im Weltfußball - doch vom Versprechen einer "neuen FIFA" ist heute nur wenig übriggeblieben.

In Zürich war alles bereitet für den FIFA-Kongress. Die Delegierten von damals 209 Nationalverbänden weltweit waren in die Schweiz gereist, viele von ihnen residierten im Luxushotel "Baur Au Lac" in Zürich. Die Funktionäre der Verbände treffen sich üblicherweise schon in den Tagen vor dem Kongress, um Gespräche zu führen, Geschäfte zu verhandeln oder aufs gute Leben anzustoßen.

So auch am 27. Mai 2015, zwei Tage vor dem Kongress. Für sieben hohe Vertreter des Volkssports Fußball wurde das Zürcher Fünf-Sterne-Hotel in den frühen Morgenstunden allerdings der Ort ihrer Verhaftung. Das Hotel lieferte dabei zumindest noch eine wichtige Dienstleistung: Mit weißen Bettlaken schützte das Personal die inhaftierten FIFA-Macher vor den Kameras. Die Verhaftungen erfolgten im Rahmen von umfassenden Ermittlungen des US-Justizministeriums wegen Bestechung, Geldwäsche und Betrugs.

Das Luxushotel "Baur au Lac" in Zürich

System der Schmiergeldzahlungen in der FIFA

In dieser Zeit hatte es immer wieder Berichte, Hinweise und Belege für Korruption im Fußballweltverband gegeben. Geld an die Funktionäre floss beispielsweise für den Verkauf der wertvollen Medienrechte an der Fußballweltmeisterschaft der Männer. Einen weiteren Zufluss an Bestechungsgeldern gab es für Stimmen im FIFA-Exekutivkomitee bei den Vergaben von WM-Turnieren. Bei mehreren Weltmeisterschaften bis 2022 ist Korruption nachgewiesen oder steht zumindest im Raum. Auch die Vergabe der WM 2006 in Deutschland steht bis heute unter Verdacht, durch Stimmenkauf zustande gekommen zu sein. In mehreren Gerichtsverfahren wurde das aber nicht endgültig aufgeklärt.

Von diesem System der Schmiergeldzahlungen profitierten viele Funktionäre bei der FIFA jahrelang. Zumindest für einige von ihnen hatte das im Mai 2015 Konsequenzen.

Ermittlungen in den USA und in der Schweiz als Anlass

Die Generalstaatsanwaltschaft der USA hatte damals unter Anwendung des sogenannten RICO-Gesetzes (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) Ermittlungen gegen Funktionäre aus den mit der UEFA vergleichbaren Konföderationen Nordamerikas (CONCACAF) und Südamerikas (CONMEBOL) sowie gegen zahlreiche Geschäftsleute aus der Sportmarketingbranche eingeleitet – ein Gesetz, das ursprünglich zur Bekämpfung der Mafia entwickelt wurde und hier auf ein mutmaßlich vergleichbar organisiertes Korruptionsnetzwerk im Weltfußball angewendet wurde. Dabei ging es vor allem um Korruption bei der Vergabe von Übertragungsrechten.

Unter den Verhafteten befanden sich schillernde Persönlichkeiten des FIFA-Systems: Jose Maria Marin, ehemaliger Präsident des brasilianischen Verbands und Jeffrey Webb, Vizepräsident der FIFA und Präsident der CONCACAF. Auch der ehemalige Präsident von CONMEBOL wurde in Zürich verhaftet, dazu weitere Chefs von Nationalverbänden aus Nord- und Südamerika.

Die Verhaftungen im Mai 2015 gingen maßgeblich auf die Kooperation von Chuck Blazer zurück. Der ehemalige Generalsekretär der CONCACAF und langjährige FIFA-Funktionär wurde 2011 von US-Behörden wegen Steuerhinterziehung ins Visier genommen. Um einer potenziellen Haftstrafe von bis zu 75 Jahren zu entgehen, erklärte sich Blazer bereit, mit dem FBI und dem US-Justizministerium zusammenzuarbeiten.

Der frühere FIFA-Funktionär Chuck Blazer aus den USA

Auch die Schweizer Bundesanwaltschaft hatte vor den Verhaftungen Ermittlungen aufgenommen, mit Bezug auf die Vergabe der WM-Turniere 2018 an Russland und 2022 an Katar. Während in den USA beispielsweise CONCACAF-Chef Jeffrey Webb oder Costa Ricas Verbandspräsident Eduardo Li als einige Beschuldigte verurteilt wurden, blieben in der Schweiz viele Verfahren aus verschiedenen Gründen erfolglos. In einem Prozess rund um die möglichen Bestechungszahlungen bei der Vergabe der WM 2006 wurden der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt sowie die beiden früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie Ex-FIFA-Generalsekretär Urs Linsi wegen Betrugs oder der Beihilfe beschuldigt. Das Verfahren wurde während der Coronavirus-Pandemie lange ausgesetzt und musste wegen Verjährung eingestellt werden.

Die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger (vorne) und Wolfgang Niersbach 2024 beim "Sommermärchen"-Prozess in Frankfurt

Präsident Blatter: Erst Wiederwahl, dann Rücktritt

Die prominenteste Figur der FIFA in dieser Zeit war Präsident Joseph S. Blatter. Nur zwei Tage nach den Verhaftungen ließ er sich beim Kongress mit deutlicher Mehrheit für eine fünfte Amtszeit als FIFA-Präsident im Amt bestätigt. Am 2. Juni 2015, nur vier Tage später, kündigte Blatter jedoch überraschend seinen Rücktritt an, angesichts des wachsenden internationalen Drucks und der sich ausweitenden Ermittlungen war der Versuch des Machterhalts gescheitert.

FIFA-Präsident Sepp Blatter 2015

2011 hatte Blatter in einer legendären Pressekonferenz in Bezugnahme auf Ermittlungen gegen FIFA-Funktionäre gesagt: "Krise? Was ist eine Krise? Wir befinden uns in keiner Krise. Wir sind nur in Schwierigkeiten und die werden gelöst." Es kam anders, auch für Blatter selbst.

Denn bei Ermittlungen der Schweizer Justiz kam eine Zahlung in Höhe von zwei Millionen Schweizer Franken ans Licht, die Blatter 2011 an den damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini angewiesen hatte - ein Beraterhonorar, argumentierten die beiden. Die FIFA-Ethikkommission sperrte beide. Blatter und Platini wurden später sogar Betrug und Untreue vorgeworfen. Erst 2025 sprach ein Schweizer Gericht das Duo von den Vorwürfen frei. Nutznießer war am Ende Platinis Generalsekretär bei der UEFA: Gianni Infantino.

"Neue FIFA" als Versprechen, doch viele Reformen sind längst abgewickelt

Infantino übernahm die FIFA infolge des Skandals 2016. Er versprach immer wieder eine "neue FIFA", die alle "stolz machen" werde. Reformen wurden zugesagt und zunächst umgesetzt. Der Präsident sollte weniger Macht haben, weniger Posten zur Begünstigung von Funktionären verteilt werden und die WM in einem transparenten Verfahren im Kongress vergeben werden, bei dem Doppelvergaben verboten sind.

FIFA-Präsident Gianni Infantino in Doha

Die Realität: Infantinos FIFA machte in den Statuten viele Änderungen rückgängig, auch mit Zustimmung des DFB. Infantino ist nun der alleinige starke Mann, der die Entscheidungen trifft. Der Generalsekretär sollte den Reformen zufolge das Tagesgeschäft übernehmen, er ist nun dem Präsidenten unterstellt, der nun in 35 statt laut Reformen sieben Gremien Posten verteilen kann. Die WM wurde zuletzt nur per Akklamation im FIFA-Kongress vergeben - de facto fiel die Entscheidung schon im FIFA-Rat.