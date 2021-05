Studie in Auftrag gegeben

Der 71. Kongress des Fußball-Weltverbandes öffnete eine erste Tür für die nächste große Revolution von FIFA -Präsident Gianni Infantino: Weltmeisterschaften von Frauen und Männern könnten schon bald alle zwei Jahre stattfinden.

166 der 209 Mitgliedsverbände stimmten am Freitag (21.05.2021) für die Umsetzung einer entsprechenden Machbarkeitsstudie. Lediglich 22 Mitgliedsnationen votierten gegen den Antrag Saudi-Arabiens.

Infantino stellt Vorzüge seiner Idee heraus

Damit ist ein nächster kleiner Schritt auf seiner Mission getan: Die Schaffung von größeren und auch mehr Wettbewerben unter dem Dach der FIFA hat sich Infantino auf die Fahne geschrieben - natürlich aber auch die Generierung weiterer Einnahmen. "Es ist aktuell noch egal, was ich denke. Was zählt, sind die Ergebnisse der Studie" , hielt sich Infantino noch zurück. Sogleich stellte er aber auch die Vorzüge der Idee heraus.

Es gehe vor allem darum, Nationalmannschaften " öfter die Chance auf Titel zu ermöglichen ". Mit Ausnahme einer längeren Pause während des Zweiten Weltkriegs fand die Weltmeisterschaft bislang immer alle vier Jahre statt. Eine Änderung müsste letztlich das FIFA-Council beschließen. Das existierende Modell des Fußballs sei "nicht perfekt" , betonte Infantino.

Es müsse über generelle Veränderungen im internationalen Spielkalender nachgedacht werden. "Wir haben ein weißes Blatt Papier und sind offen für alle Ansichten und Meinungen, wie wir den Spielkalender besser machen können. Vielleicht können wir es auch nicht, aber wir müssen es versuchen. Wir müssen offen sein" , sagte er. Klar sei jedenfalls, dass niemand "aus unseren Strukturen ausbrechen muss, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern" .

Infantino für "wirkliche Präsidenten-Wahl" beim DFB

Infantino verfolgt derweil die Führungskrise beim Deutschen Fußball-Bund ( DFB ) mit Sorge und kann sich künftig eine Präsidentin an der Spitze vorstellen. Die FIFA sei " nicht glücklich" darüber, was in Deutschland passiere, sagte der Weltverbandsboss. Die FIFA brauche einen starken DFB mit einem starken Präsidenten, sagte der Schweizer weiter: " Oder vielleicht, wieso nicht, eine DFB-Präsidentin."

Am Montag war Fritz Keller als Folge eines von ihm ausgelösten Nazi-Eklats als DFB-Präsident zurückgetreten - als dritter DFB-Boss in Folge musste er vorzeitig seinen Hut nehmen. "Ich schätze Fritz Keller als Person" , sagte Infantino: "Er ist eine gute Person. Er hat einen Fehler gemacht und ihn zugegeben."

Nach dem monatelangen Machtkampf in der DFB-Führung werden immer mehr Rufe nach tiefgreifenden Reformen im größten Einzelsportverband der Welt laut - ebenso wie die Forderungen nach einer Frau an der Spitze. "Vielleicht wäre es mal ganz gut, eine wirkliche Wahl des Präsidenten zu haben" , sagte Infantino: "Wenn man immer versucht, irgendwelche Kompromisslösungen zu finden, funktioniert das vielleicht nicht immer."

sid | Stand: 21.05.2021, 21:05