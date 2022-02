FIFA und die Klub-WM - Rätsel um die Zukunft des Turniers

Eine Vorausscheidung mit zwei Teams, ein sogenanntes Viertelfinale mit nur zwei Mannschaften - die Klub-WM ist ein ungewöhnliches Turnier. Das Format mit sieben Teams gibt es mit leichten Änderungen seit 2007. Der Plan der FIFA war es, das Turnier zu vergrößern, nur noch alle vier Jahre im Sommer auszutragen und viel Geld damit zu verdienen.

Im Sommer 2021 sollte das Turnier so in China erstmals mit 24 Teams ausgetragen werden, was die Coronavirus-Pandemie verhinderte. Vor allem in Europa fragen sich viele Interessenvertreter: Was passiert mit dem Turnier in Zukunft?

Corona verhinderte bislang das vergrößerte Turnier

FIFA-Präsident Gianni Infantino

Als zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wie fast alle großen Sportveranstaltungen auch die EM der UEFA abgesagt werden musste, musste die FIFA den Sommer 2021 freiräumen, um für die Turniere wie die EM und die Copa América in Südamerika Nachholtermine zu ermöglichen. Seitdem ist von dem Turnier kaum noch die Rede, die FIFA trug die Version 2020 genau wie die aktuelle Auflage 2021 im bekannten Format mit sieben Teams aus.

Auf Pressekonferenzen antwortete Infantino unkonkret, Stellungnahmen gab es kaum. "Wir müssen noch den passenden Termin finden" , sagte Infantino im Frühjahr 2021. "In dieser Zeit, in der sowieso alles überlastet ist, ist das natürlich keine leichte Aufgabe. Wenn wir ein Jahr länger warten müssen, dann machen wir das."

Zwei-Jahres-Rhythmus der WM der Nationalteams im Vordergrund

Für einen neuen Termin wird es allerdings immer schwieriger. Der Somer 2022 ist längst mit der Nations League der UEFA besetzt, im Winter kommt die WM der Nationalmannschaften in Katar, ob den Spielern in der Folge im Sommer 2023 ein solcher Termin zuzumuten ist, bleibt fraglich. Inzwischen ist der Zwei-Jahres-Rhythmus der WM der Nationalmannschaften aber ohnehin das große Projekt der FIFA.