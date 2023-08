Noch 7 Spielerinnen dabei So viel Bundesliga steckt im WM-Viertelfinale Stand: 09.08.2023 11:34 Uhr

Rund 30 Bundesliga-Spielerinnen waren zu WM-Beginn beim Turnier in Australien und Neuseeland dabei. Im Viertelfinale sind es nur noch sieben, die auf den großen Triumph hoffen dürfen.

Das Achtelfinale war geprägt durch Elfmeter-Dramen - mittendrin auch zwei Spielerinnen aus der Bundesliga: Georgia Stanway vom FC Bayern und Rebecka Blomqvist vom VfL Wolfsburg.

Stanway trat als erste Schützin für England gegen Nigeria und schoss den Ball neben das Tor. Auch die Schwedin Blomqvist verwandelte im fast schon legendären Elfmeterschießen gegen die USA nicht. Trotzdem kamen beide mit ihren Teams weiter und stehen nun im Viertelfinale.

Neu-Münchnerin Eriksson: "Fühlt sich großartig an"

Blomqvists schwedische Mannschaftskollegin Magdalena Eriksson, die in der kommenden Saison für den FC Bayern spielen wird, freute sich über den Sieg gegen den Titelverteidiger: "Es fühlt sich großartig an, ich habe es noch gar nicht richtig begriffen."

Die Skandinavierinnen sind also weiterhin im Turnier, doch der Weg ins Finale ist steinig: Im Viertelfinale wartet Japan, anschließend könnte es im Halbfinale zum Duell gegen Spanien kommen.

Doch auch die Auswahl von der iberischen Halbinsel muss zunächst ihr Viertelfinale gewinnen. Das wollen die Niederlande mit einem Bundesliga-Trio verhindern. "Wir wollen noch lange hierbleiben", betonte Wolfsburgs Dominique Janssen.

Kolumbiens Keeperin spielt für Werder

Die Siebte im Bunde ist erst während der WM zu Werder Bremen gewechselt: Kolumbiens Torhüterin Catalina Perez. Die Südamerikanerinnen sind die große Überraschung bei dieser Weltmeisterschaft, haben in der Vorrunde Deutschland geschlagen und erstmals die Runde der letzten Acht bei einer WM erreicht.

Getragen von den zahlreichen und euphorischen Fans will Kolumbien auch gegen den großen Favoriten England im Viertelfinale bestehen. Nicht zuletzt auf Keeperin Perez wird es ankommen. "Wir sind hier um Geschichte zu schreiben - für uns, für unser Land, für unsere Familien. Und das gibt uns so viel Kraft", sagte die Neu-Bremerin. Gegner im Viertelfinale ist England mit Stanway: Eine Bundesliga-Spielerin wird also mit Sicherheit im Halbfinale dabei sein.