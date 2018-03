Bayerns Trainersuche - komplizierter als gedacht

Alternativen - "große Namen" werden schwierig

Unter anderem im "Doppelpass" wurden am Sonntagmorgen jedenfalls bereits mögliche neue Bayern-Trainer diskutiert - "Tuchel-Alternativen" darf man sie ja nun fast nennen. Niko Kovac - aufstrebend, jung, Klub-Vergangenheit, der Sprache mächtig, aber auf internationalem Spitzenniveau als Coach noch unerfahren. Für Ralph Hasenhüttl oder Julian Nagelsmann gelten ähnliche Kriterien mit unterschiedlicher Ausprägung.

Alles interessante und zukunftsträchtige Lösungen, aber kann man sich vorstellen, wie der FC Bayern schon in der kommenden Saison - und das ist ja gemeinhin immer der Anspruch - mit einem von ihnen die Champions League gewinnt? Zumindest nur schwer.

Dann werden in der Diskussion auch immer wieder Namen wie Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Lucien Favre, Jürgen Klopp oder Joachim Löw genannt. Conte erscheint beispielsweise nicht völlig aus der Luft gegriffen, sie alle aber eint: Sie sind aktuell bei einem Verein (oder Land) angestellt, einige haben sehr attraktive Posten, die sie wohl kaum so einfach aufgeben wollen. Womöglich auch nicht für den FC Bayern München. Und das könnte es sein, was die Bayern-Granden möglicherweise gerade zu akzeptieren beginnen (müssen).

Schon beim Sportdirektor Absagen kassiert

Wohl nicht auf dem Weg nach München: Thomas Tuchel

Früher sah das noch anders aus. Die Gehälter, die in England oder beispielsweise in Paris gezahlt werden und die Summen, die den Trainern dort für die Gestaltung ihrer Mannschaft zur Verfügung stehen, sind sicherlich ein Grund für diese Entwicklung.

Doch schon die Suche nach dem Sportdirektor, bei der die Bayern in der ersten Jahreshälfte 2017 immer wieder (öffentliche) Absagen von großen oder mindestens etablierten Namen wie Philipp Lahm, Oliver Kahn oder Max Eberl hinnehmen mussten, hat gezeigt, dass es noch weitere Gründe für den aus Sicht der Münchener wenig zufriedenstellenden Trend gibt: Bei Klubs, die von Investoren finanziert werden, wie beispielsweise vielen englischen Klubs oder in Paris, ist der Erfolgsdruck zwar genauso immens wie beim deutschen Branchenprimus, doch sportliches Kompetenzgerangel gibt es dort kaum oder zumindest weniger und vor allem weniger öffentlich.

C-Lösung?