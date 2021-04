Trotz Geisterspielen: Polizei sammelt weiter Daten von Fans

Mehr als 1.000 Fans sind zwischen März 2020 und März 2021 in die Datei "Gewalttäter Sport" von der Polizei neu eingetragen worden. In einem Zeitraum also, in dem Fußballspiele überwiegend ohne Zuschauer stattfanden. Dies hat zu neuerlichen Diskussionen über die umstrittene Datei geführt, die seit ihrer Einführung 1994 Polizei und Fans spaltet.

Denn darin werden - anderes als es der Titel vermuten lässt - nicht nur Gewalttäter eingetragen, sondern auch Personen, die im Umfeld eines Fußballspiels einer Personalienfeststellung unterzogen worden sind oder einen Platzverweis erhalten haben. Mehr als ein Drittel der Einträge in die Datei - aktuell insgesamt 7.841 - haben dabei nichts mit physischer Gewalt zu tun, wie Recherchen des WDR -Magazins Sport inside kürzlich offenlegten.

Fast 500 neue Einträge in SKB -Dateien bundesweit

Recherchen von sportschau.de zeigen, dass auch in anderen Datensammlungen der Polizei über Fußballfans seit Beginn der Geisterspiele Personen eingetragen worden sind. Demnach wurden fast 500 Personen in den so genannten SKB -Dateien erfasst. SKB steht dabei für die Abkürzung "szenekundige Beamte", die ihre Arbeit an Fußballstandorten auf die Fans konzentrieren.

sportschau.de hat alle Bundesländer gefragt, ob sie aktuell solche SKB-Dateien führen, und ob dort während der Zeit der Geisterspiele Fußballfans eingetragen wurden. Das Ergebnis: Zehn von 16 Bundesländern führen eine solche SKB -Datei neben der Datei "Gewalttäter Sport". Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Bremen betreiben keine eigene Datei, Hessen antwortete auch auf Nachfrage nicht.

Baden-Württemberg an der Spitze

Acht dieser zehn Bundesländer mit eigenen SKB -Dateien haben während der Zeit der Geisterspiele Fußballfans in die entsprechenden Dateien eingetragen. Dabei handelt es sich um Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Spitzenreiter ist dabei Baden-Württemberg mit 302 Neuspeicherungen. In der Regel handele es sich dabei um Erfassungen im Zusammenhang mit der Begehung von Straftaten, die vor Beginn der Geisterspiele stattgefunden hätten, erklärt das dortige Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration. In anderen Bundesländern gab es auch Einträge aus Vorfällen während der Geisterspiele.